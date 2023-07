Quais as datas comemorativas do mês de Janeiro? Saiba agora!

Você conhece todas as datas comemorativas do mês de janeiro? Neste artigo descubra quais são elas e veja se tem algum feriado para aproveitar. Ou ainda, se trabalha com redes sociais, anote as ideias para criar conteúdos.

O primeiro mês do ano contempla cinco principais datas comemorativas e que tratam temas religiosos, culturais e até mesmo de conscientização. Portanto, confira tudo a seguir e conheça mais sobre as datas.

Quais as datas comemorativas do mês de janeiro?

Em janeiro há um feriado nacional e mais quatro datas comemorativas, assim são elas:

1 de janeiro: Dia da confraternização universal (Ano novo);

6 de janeiro: Dia de Reis;

9 de janeiro: Dia do Fico;

21 de Janeiro: Dia nacional de combate à intolerância religiosa;

27 de janeiro: Dia Internacional em memória das vítimas do holocausto.

Essas são as datas mais conhecidas nesse período, mas até o fim do artigo você pode conferir outros marcos do mês de janeiro.

Dia da confraternização universal

1 de janeiro, feriado nacional, é uma das datas comemorativas do mês de janeiro mais conhecidas em todo o mundo. Assim, no Brasil, foi Getúlio Vargas, em 1935, que instituiu o feriado, para incutir nas pessoas a união entre os povos.

Datas comemorativas do mês de janeiro: Dia de Reis

Já em 6 de janeiro comemora-se o dia de Reis, que é uma festividade cristã. Portanto, acredita-se que após uma longa viagem, os reis magos encontraram o lugar em que o menino Jesus nasceu. Aliás, é nesta data que as pessoas desmontam as árvores de natal.



Você também pode gostar:

Dia do Fico

O dia 9 de janeiro é conhecido como dia do Fico, data em que Dom Pedro declarou que permaneceria no Brasil. Então, é quando proclama a famosa frase: “Se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, estou pronto! Digam ao povo que fico!”.

Dom Pedro contrariou a vontade da corte portuguesa e deu um passo importante para o processo de independência nacional.

Dia 21 está entre as datas comemorativas do mês de janeiro

A data é tida como o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Portanto, visa endossar a luta pelo respeito às diversas crenças existentes no Brasil, para que todos possam expressar sua fé.

27 de janeiro é o dia Internacional em Memória das vítimas do Holocausto

Encerrando as principais datas comemorativas do mês de janeiro está o dia 27. Assim, foi escolhido esse dia, porque em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, os prisioneiros de Auschwitz foram libertados do campo nazista.

Dessa forma, a data tem como objetivo promover a reflexão sobre as consequências da intolerância e promover o respeito por todos.

Mais datas comemorativas do mês de janeiro

Como dito, as datas acima são as mais conhecidas, mas não são as únicas comemorações do mês. Então, veja a seguir outras celebrações do início do ano:

2 de janeiro, dia do sanitarista;

3 de janeiro, dia do juiz de menores;

4 de janeiro: dia mundial do braille, ou seja, o sistema de escrita feito para pessoas cegas;

Além disso, em 4 de janeiro também acontece o dia do hemofílico, que são as pessoas que possuem hemofilia;

6 de janeiro é o dia da gratidão;

7 de janeiro é dia do leitor;

8 de janeiro é dia do fotógrafo;

9 de janeiro é dia do astronauta;

11 de janeiro é o dia do controle da poluição por agrotóxicos;

12 de janeiro é dia nacional do empresário contábil;

14 de janeiro é dia do enfermo;

15 de janeiro é dia do compositor;

Além disso, em 15 de janeiro comemora-se o dia nacional do jogo limpo e de combate ao doping nos esportes;

16 de janeiro é dia do cortador de cana-de-açúcar;

17 de janeiro é dia dos Tribunais de Contas do Brasil;

18 de janeiro é dia internacional do riso;

20 de janeiro é dia nacional da parteira tradicional;

21 de janeiro é dia da religião;

22 de janeiro é dia da fundação de São Vicente, a primeira vila do Brasil;

Já dia 23 de janeiro é dia internacional da medicina integrativa;

24 de janeiro é dia dos aposentados;

25 de janeiro comemora-se o dia do carteiro e também o dia nacional da Bossa Nova;

Em 26 de janeiro comemora-se o dia da gula;

27 de janeiro é o dia do orador;

28 de janeiro é o dia nacional de combate ao trabalho escravo;

29 de janeiro é o dia nacional da visibilidade trans;

30 de janeiro é dia nacional das histórias em quadrinho, bem como, o dia mundial da não-violência e cultura de paz;

Por fim, 31 de janeiro é o dia nacional das reservas particulares do patrimônio natural.

Aproveite para conhecer as datas comemorativas do mês de janeiro e saber mais sobre as suas histórias. Assim, descobre mais sobre nosso país e também profissões e momentos marcantes.