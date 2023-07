Quais as datas comemorativas do mês de Julho? Saiba agora!

Quer conhecer as principais datas comemorativas do mês de julho? Afinal, o calendário brasileiro é repleto de datas especiais que marcam momentos importantes, celebram conquistas históricas e valorizam aspectos culturais e sociais do país.

E o mês de julho não é exceção, trazendo consigo uma série de datas comemorativas que são celebradas em todo o território nacional.

Sendo assim, neste texto, vamos conhecer algumas dessas datas marcantes que enchem esse mês com festividades e significado. Acompanhe até o final e saiba tudo sobre isso!

Datas comemorativas do mês de julho: Revolução Constitucionalista de 1932

O feriado de 09 de julho é uma homenagem à Revolução Constitucionalista de 1932, que ocorreu no estado de São Paulo.

Nessa data, o estado se revoltou contra o governo provisório de Getúlio Vargas em busca da promulgação de uma nova Constituição para o Brasil.

Assim, a revolução, embora não tenha alcançado seu objetivo principal, é uma importante lembrança da luta pela democracia e pelos direitos constitucionais.

04 de Julho – Dia da Independência dos Estados Unidos

Apesar de ser uma data comemorativa estrangeira, o Dia da Independência dos Estados Unidos é amplamente conhecido e festejado no Brasil.

Afinal, neste dia, os cidadãos americanos celebram a independência de sua nação em relação ao domínio britânico, que ocorreu em 4 de julho de 1776.



No Brasil, muitas pessoas, especialmente nos grandes centros urbanos, aproveitam para participar de festas temáticas, assistir a desfiles e conhecer mais sobre a cultura norte-americana.

Dia Mundial da População em 11 de Julho

Instituído pelas Nações Unidas em 1989, o Dia Mundial da População tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre questões populacionais, como crescimento demográfico, saúde, educação e direitos reprodutivos.

No Brasil, é uma oportunidade para discutir temas relacionados à demografia e políticas públicas que impactam diretamente a população.

Datas comemorativas do mês de julho: Dia Mundial do Rock em 13 de Julho

Para os amantes do bom e velho rock’n’roll, o dia 13 de julho é uma data imperdível. Essa celebração começou no Brasil em meados da década de 1990, em homenagem ao Live Aid, um megaevento musical realizado em 1985.

Além disso, nessa data, muitos eventos, shows e festivais de rock acontecem em todo o país, e os fãs têm a oportunidade de curtir suas bandas favoritas e relembrar os clássicos do gênero.

20 de Julho – Dia do Amigo e Internacional da Amizade

Uma das datas mais queridas por muitos brasileiros é o Dia do Amigo, que também é celebrado como o Dia Internacional da Amizade em outras partes do mundo.

Afinal, esse é um momento para valorizar e demonstrar gratidão àqueles que fazem parte da nossa vida, fortalecendo os laços de amizade e reforçando a importância dos relacionamentos interpessoais.

Dia do Motorista em 25 de Julho

O Dia do Motorista se dedica a homenagear esses profissionais que são fundamentais para o transporte de pessoas e mercadorias em todo o Brasil.

Dessa forma, nessa data, são realizadas ações para conscientização sobre a importância do respeito às leis de trânsito, segurança nas estradas e valorização desses trabalhadores essenciais para a economia do país.

Dia dos Avós 26 de Julho

Os avós têm um lugar especial na família brasileira, e para celebrar todo o carinho e sabedoria que eles transmitem, foi estabelecido o Dia dos Avós.

Além disso, essa é uma ótima oportunidade para reunir a família, compartilhar histórias e passar momentos agradáveis ao lado de pessoas tão importantes em nossas vidas.

Datas comemorativas do mês de julho: Dia do Agricultor

Agricultura é uma das bases da economia brasileira, e o Dia do Agricultor, em 28 de julho, é uma homenagem a todos os trabalhadores rurais que contribuem para o crescimento e abastecimento do país.

Nessa data, promovem-se ações para discutir e valorizar o trabalho do agricultor, além de conscientizar a sociedade sobre a importância de uma agricultura sustentável e responsável.

Essas são algumas das datas comemorativas mais significativas do mês de julho no Brasil. E cada uma delas carrega consigo um valor cultural, histórico ou social que merece ser celebrado e lembrado.

Aproveite essas ocasiões para se envolver em eventos e atividades que acontecem em sua cidade e região. E assim, vivenciar toda a riqueza cultural que essas datas proporcionam.

Além dessas celebrações, vale lembrar que o mês de julho também possui diversas festividades regionais, festas juninas em alguns lugares do país, eventos culturais e religiosos, assim como ocorrem em outros meses do ano.

Afinal, a diversidade cultural brasileira se manifesta de forma intensa nesse período, criando uma atmosfera festiva e alegre.

Agora que você já conhece as datas comemorativas do mês de julho no Brasil, aproveite para compartilhar esse conhecimento com seus amigos e familiares. Até a próxima!