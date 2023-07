Quais as datas comemorativas e FERIADOS do mês de Agosto? Saiba agora!

Conhecer as datas comemorativas e feriados do mês de agosto permite que faça uma programação dos eventos com antecedência. Assim, pode aproveitar um feriado para descansar ou homenagear alguém que ama em um dia especial.

Agosto está repleto de datas comemorativas, em especial, o dia dos pais. Mas, durante o período não há nenhum feriado. Portanto, se estava esperando uma folguinha, não será dessa vez.

Como dito, agosto reserva muitas comemorações e dias importantes. Então, veja a seguir uma lista de todas as datas comemorativas deste mês.

1 de agosto – Dia nacional do selo, bem como, dia nacional dos portadores de vitiligo, dia do cerealista, dia mundial da amamentação e o dia mundial do câncer de pulmão;

3 de agosto – Dia do capoeirista, dia do fim da censura no Brasil e dia do tintureiro;

4 de agosto comemora-se o dia do padre e o dia internacional da cerveja. Aliás, vale lembrar que a segunda é uma data móvel, portanto, acontece sempre na primeira sexta-feira do mês;

5 de agosto é o dia nacional da saúde, dia nacional da farmácia e dia do médico patologista;

6 de agosto comemora-se o dia dos profissionais da educação e o dia interamericano do escotista;

Já em 7 de agosto temos o dia nacional do documentário brasileiro;

8 de agosto é o dia nacional de combate ao colesterol;

9 de agosto é o dia internacional dos povos indígenas, bem como, o dia nacional da equoterapia;

10 de agosto é o dia internacional do biodiesel e o dia da solidariedade cristã;

Em 11 de agosto há muitas comemorações, então, são elas: dia da televisão, dia do advogado, dia do magistrado, dia internacional da logosofia, dia do estudante, dia do garçom, dia do médico acupunturista;

12 de agosto é dia mundial da juventude, dia nacional das artes, dia nacional dos direitos humanos, dia mundial do elefante e dia interamericano da qualidade do ar;

13 de agosto é o dia do economista, dia do canhoto, dia do médico psiquiatra e dia dos país. Mas, vale lembrar que a última é uma data móvel, comemorada no 2º domingo do mês;

14 de agosto é dia do cardiologista, dia da unidade humana e o dia do controle da poluição industrial;

15 de agosto conta com muitas comemorações, por exemplo, dia da informática, dia dos solteiros, dia nacional da imigração chinesa, dia da Assunção de Nossa Senhora, Dia nacional das santas casas de misericórdia e dia do médico angiologista e cirurgião vascular;

16 de agosto é dia do filósofo e dia do auxiliar de almoxarifado;

17 de agosto comemora-se o dia do patrimônio histórico e o dia nacional da construção social;

Em 18 de agosto comemora-se o dia do estagiário, dia mundial da libertação humana e dia nacional do campo limpo;

Dia 19 de agosto é dia do historiador, dia mundial da fotografia, dia do artista de teatro, dia mundial humanitário, dia da integração jurídica latino-americana, dia nacional da aviação agrícola, bem como, dia nacional do ciclista;

20 de agosto é dia do maçom e o dia mundial contra os mosquitos;

21 de agosto comemora-se o dia mundial de recordação e homenagem às vítunas di terrorismo, dia nacional da habitação e marca-se o início da semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla;

22 de agosto é o dia do folclore, dia do supervisor escolar e também é o dia do coordenador pedagógico;

23 de agosto é o dia internacional para relembrar o tráfico de escravos e sua abolição, bem como, é o dia do aviador naval;

Já em 24 de agosto é o dia nacional da comunidade ucraniana e o dia da infância;

25 de agosto é dia do soldado, dia do feirante, dia nacional da educação infantil e o dia da legalidade;

Em 26 de agosto comemora-se o dia internacional da igualdade da mulher e o dia do catequista;

27 de agosto é o dia do psicólogo e o dia do corretor de imóveis;

28 de agosto é dia dos bancários, dia da avicultura, dia internacional de combate e prevenção ao escalpelamento, por fim, comemora-se o dia nacional do voluntariado;

Em 29 de agosto comemora-se o dia nacional da visibilidade lésbica, dia nacional de combate ao fumo, dia internacional contra testes nucleares e o dia internacional do gamer;

30 de agosto é o dia nacional de conscientização sobre a esclerose múltipla e o dia internacional das vítimas de desaparecimentos forçados;