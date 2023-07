quais as vantagens do edital unificado?

O concurso TSE ( Tribunal Superior Eleitoral) foi um dos assuntos mais falados na última sexta-feira. O tópico foi se de fato o certame unificado vai acontecer ou não.

O principal motivo utilizado como base para o cancelamento do edital unificado foi a dificuldade em encontrar locais para aplicação das provas nas capitais, após contato com as bancas organizadoras, o que poderia impedir a realização do concurso ainda em 2023.

O TSE vem buscando estabelecer um cronograma para realização de certame. Vale lembrar que este modelo de concurso será liberado com apenas um edital para o TSE e tribunais regionais que manifestaram interesse de forma prévia.

É importante destacar que inicialmente, o prazo de publicação do edital estava previsto para agosto, com as provas programadas para novembro. Porém, quais as vantagens de um edital unificado?

Vantagens concurso TSE

Confira porque o edital unificado seria válido:

Concorrência dividida: com um único edital, os candidatos não podem tentar a prova para outros estados. Menor concorrência. Conteúdo e nível de prova padronizados: todos os candidatos serão submetidos ao mesmo conteúdo e ao mesmo nível de dificuldade nas provas. Evita conflitos de datas: risco menor com o TSE responsável pela organização do concurso Banca única: a contratação de uma única banca organizadora permite um foco mais direcionado no perfil da banca. Previsão de edital mais rápida: a divulgação de um edital abrangente pelo TSE para todos os estados pode agilizar o processo.

E sobre as desvantagens? O que pode ser ruim com a realização do certame?

Desvantagens concurso TSE

Veja os pontos que apresentam desvantagens para a realização do edital unificado:



Menos editais publicados: a consolidação das vagas em um único edital resulta em menos oportunidades. Menos provas aplicadas: com apenas uma prova, o candidato tem somente uma chance de passar na seleção Limitação na diversidade de bancas: caso o candidato tenha dificuldades com o perfil da banca escolhida pelo TSE, não há outras alternativas.

O que se sabe até o momento sobre o concurso TSE Unificado?

Os esclarecimentos são de que há a expectativa para a publicação do edital no mês de agosto. As informações são do diretor geral do TSE, Rui Moreira.

O certame não tem banca definida, contudo, a FGV é uma das preferidas da seleção. A intenção é aplicar as provas objetivas do concurso TSE unificado em todas as capitais e no Distrito Federal, com uma projeção de mais de 100 mil inscrições.

O edital unificado seria para o TSE e demais TREs, sendo estes:

TRE Acre

TRE Alagoas

TRE Amapá

TRE Amazonas

TRE Bahia

TRE Ceará

TRE Distrito Federal

TRE Espírito Santo

TRE Goiás

TRE Maranhão

TRE Mato Grosso

TRE Mato Grosso do Sul

TRE Minas Gerais

TRE Paraíba

TRE Paraná

TRE Pernambuco

TRE Piauí

TRE Rio de Janeiro

TRE Rio Grande do Norte

TRE Rio Grande do Sul

TRE Rondônia

TRE Roraima

TRE Santa Catarina

TRE São Paulo

TRE Sergipe

TRE Tocantins

Apesar dos esclarecimentos, algumas mudanças podem acontecer, já que os órgãos têm demonstrado insatisfação como o tribunal de Minas Gerais que levantou a possibilidade do edital ser anunciado ainda em 2024.

Outra insatisfação é sobre a restrição do candidato à região em que prestar o certame, isto é, a disputa das vagas será para o local em que a prova estiver sendo realizada.

Entretanto, apesar dos problemas e pormenores ainda não se tem uma informação concreta sobre a possível mudança e regionalização das provas.

O que diz o TSE?

Sobre boatos de cancelamento do edital unificado, o Tribunal Superior destacou:

“A informação não procede. O setor responsável nos informou que não há, no momento, quaisquer novidades sobre a realização do concurso. Reiteramos que as atualizações sobre o certame virão com a publicação da respectiva resolução que trata do tema, que será amplamente divulgada nos canais de comunicação do Tribunal”.