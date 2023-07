Quais FERIADOS NACIONAIS ainda teremos em 2023?

Ao longo de 2023, várias datas são marcadas como feriados nacionais. O no corrente é marcado por nove feriados nacionais, sendo quatro deles prolongados, que permitem um descanso extra combinado com o final de semana. Ainda teremos feriados para aproveitar em 2023? Vamos descobrir quais são esses feriados e como eles podem ser aproveitados.

Feriados Prolongados de 2023

Os feriados prolongados são aqueles que caem em segundas ou sextas-feiras, permitindo assim a “emenda” com o final de semana. No Brasil, esses feriados são muito aguardados pelas pessoas, pois oferecem uma oportunidade de descanso mais longa do que o feriado em si.

Aqui estão os quatro feriados prolongados de 2023:

1º de maio (segunda-feira): Dia Mundial do Trabalho 25 de dezembro (segunda-feira): Natal 7 de abril (sexta-feira): Sexta-Feira Santa 21 de abril (sexta-feira): Tiradentes

Os outros cinco feriados nacionais de 2023 são:

1º de janeiro (domingo): Confraternização Universal 7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil 12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (quinta-feira): Finados 15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República

Veja que ainda restam 4 feriados nacionais em 2023

Pontos Facultativos Nacionais de 2023

Além dos feriados nacionais, há também os pontos facultativos, que são dias em que não é obrigatório o trabalho, especialmente para os servidores públicos. Em 2023, temos cinco pontos facultativos nacionais:

20 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval 21 de fevereiro (terça-feira): Carnaval 22 de fevereiro (quarta-feira de cinzas): Carnaval 8 de junho (quinta-feira): Corpus Christi 28 de outubro (sábado): Dia do Servidor Público

Só resta 1 ponto facultado para 2023.

Nota: Cabe ressaltar que, enquanto os feriados nacionais são previstos em lei federal e valem para todo o território nacional, os pontos facultativos só são válidos para os servidores públicos.



Você também pode gostar:

Feriados Locais

Municípios e estados podem determinar em lei que pontos facultativos nacionais, como Carnaval ou Corpus Christi, sejam considerados feriados locais. Essas duas datas já são consideradas pontos facultativos para os servidores públicos federais.

O Dia da Consciência Negra, que é em 20 de novembro e em 2023 cai numa segunda-feira, não entra na lista de feriados nacionais porque depende de lei municipal ou estadual.

Programando-se para os Feriados de 2023

Os feriados e pontos facultativos em 2023 oferecem várias oportunidades para quem gosta de planejar viagens ou tempo de qualidade com a família. Com um total de sete feriados prolongados no próximo ano, há muito espaço para relaxamento e lazer.

Esteja você ansioso para uma escapada na praia, um retiro de montanha ou simplesmente algum tempo em casa com um bom livro, o calendário de 2023 certamente tem algo a oferecer.

Portanto, aproveite os feriados nacionais e pontos facultativos de 2023 para recarregar as energias e curtir momentos inesquecíveis.

Dica: Lembre-se de verificar as datas dos feriados em sua cidade ou estado, pois eles podem variar.