Quais melhores sites para Assistir FUTEBOL AO VIVO e Grátis?

Se você é um apaixonado por futebol e está procurando maneiras de assistir aos jogos ao vivo e de graça, está no lugar certo. Neste artigo, apresentaremos as cinco melhores opções para assistir futebol online, seja pelo PC ou pelo celular.

Com essas plataformas, você poderá acompanhar partidas de diferentes campeonatos, desde o Brasileirão até a Copa do Mundo. Vamos lá?

1. Globoplay: O Sinal Aberto da TV Globo na Palma da Sua Mão

O Globoplay é uma plataforma de streaming que retransmite gratuitamente o sinal aberto da TV Globo. Com ele, é possível assistir a todas as partidas exibidas ao vivo pela emissora, incluindo jogos do Brasileirão, Copa do Brasil, campeonatos estaduais e internacionais. Além dos jogos, o acervo do Globoplay conta com documentários sobre o esporte, proporcionando uma experiência completa para os fãs de futebol.

Para os assinantes do serviço, há ainda a opção de assistir e baixar programas esportivos no SporTV, por meio do pacote Globoplay + Canais ao vivo. Essa opção é ideal para quem deseja ter acesso a uma programação esportiva mais ampla e diversificada. O pacote tem um custo anual de R$ 514,80.

2. SBT: Acompanhe o Sinal Aberto da Emissora

Outra opção para assistir futebol online e de graça é acompanhar o sinal aberto da transmissão do SBT. Os fãs do esporte podem acessar o site da emissora pelo navegador do PC ou por meio dos aplicativos para Android e iPhone (iOS). O melhor de tudo é que não é necessário se cadastrar na página para ter acesso ao conteúdo.

Embora o SBT não tenha foco exclusivo no futebol, a emissora tem exibido alguns campeonatos nacionais e internacionais. Desde a Copa do Nordeste até a Copa Sul-Americana e a Champions League, é possível conferir a programação e quais jogos serão transmitidos pelo canal por meio de uma seção específica no site da emissora.

3. Band: A TV Bandeirantes Transmitindo Online

A TV Bandeirantes também retransmite sua programação aberta online e de graça. Através do site da emissora (band.uol.com.br) e do aplicativo BandPlay, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), é possível assistir a partidas ao vivo que passam no canal, desde campeonatos estaduais até a Série B do Brasileirão. Além disso, a plataforma disponibiliza vídeos, programas e podcasts sobre o esporte.

Para acessar o serviço de streaming pela primeira vez, é necessário fazer um cadastro gratuito. A BandPlay é uma opção interessante para quem deseja acompanhar o futebol de maneira descontraída e ter acesso a conteúdos exclusivos relacionados ao esporte.

4. CazeTV: Acompanhe os Jogos com o Streamer Casimiro

Uma opção mais descontraída para os fãs de futebol é acompanhar os jogos gratuitamente e com imagens através das redes do streamer Casimiro. O comentarista faz transmissões nos seus canais do YouTube, a Caze TV, e na Twitch, Casimito.



Atualmente, os jogos do Athletico Paranaense como mandante no Brasileirão 2023 estão sendo transmitidos para membros do canal, sendo preciso pagar uma assinatura de apenas R$ 1,99 por mês. Além disso, outros torneios, como a Copa do Mundo FIFA Sub-20 2023 ou o Mundial de Clubes 2022, também foram exibidos na plataforma.

5. Fifa+: O Mundo do Futebol na Palma da Sua Mão

Por fim, temos o Fifa+, uma opção para assistir a partidas de futebol pela Internet. No site e no aplicativo gratuito Fifa+, disponível para Android e iPhone (iOS), é possível assistir a filmes e séries exclusivos sobre futebol, rever jogos clássicos e acessar notícias e conteúdos com ex-atletas. Em 2023, a plataforma vai exibir ao vivo e gratuitamente as disputas da Copa do Mundo Feminina.

Essas são apenas algumas das opções disponíveis para assistir futebol ao vivo e de graça pela Internet. Cada plataforma oferece uma experiência única e pode atender às necessidades e preferências de diferentes fãs de futebol.

Aproveite as tecnologias disponíveis e não perca nenhum lance dos seus jogos favoritos!