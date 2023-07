Quais valores serão pagos em Agosto?

O programa Bolsa Família passou por uma reestruturação pelo novo governo e agora tem um pagamento mínimo de R$ 600. Além de garantir uma renda básica para famílias em situação de pobreza, o programa busca integrar políticas públicas para fortalecer o acesso das famílias a direitos básicos, como saúde, educação e assistência social.

Quem tem direito ao Bolsa Família em 2023?

Para receber o Bolsa Família em 2023, é necessário que a família tenha uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Isso significa que a renda total da família, dividida pelo número de pessoas, não pode ultrapassar R$ 218 por mês.

Valores do Bolsa Família

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600. Desde março, todas as crianças com idade entre 0 e 6 anos recebem um adicional de R$ 150. Além disso, há um adicional de R$ 50 para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos e para gestantes, a partir de junho de 2023.

De acordo com a Agência Brasil, o pagamento do adicional de R$ 150 começou em março, após o governo realizar uma análise detalhada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) a fim de eliminar fraudes.

Segundo o balanço mais recente, divulgado em abril, cerca de 3 milhões de indivíduos com inconsistências no cadastro tiveram o benefício cortado.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em agosto

Confira abaixo as datas de pagamento do Bolsa Família em agosto, de acordo com o número final do NIS:

NIS final 1: 18 de agosto

NIS final 2: 21 de agosto

NIS final 3: 22 de agosto

NIS final 4: 23 de agosto

NIS final 5: 24 de agosto

NIS final 6: 25 de agosto

NIS final 7: 28 de agosto

NIS final 8: 29 de agosto

NIS final 9: 30 de agosto

NIS final 0: 31 de agosto



Como se inscrever no Bolsa Família

Para se inscrever no Bolsa Família, é necessário que a família esteja devidamente inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), com os dados corretos e atualizados, além de atender ao critério de renda limite. A inscrição é feita em um posto de cadastramento ou atendimento da assistência social no município.

Para encontrar um posto de atendimento do Cadastro Único e do Bolsa Família mais próximo de você, saber quais são as documentações necessárias para efetuar o cadastro ou obter mais informações sobre o cadastramento, acesse a página do MDS e encontre a aba Serviços – Carta de Serviços.

Ademais, o Bolsa Família é um programa que visa garantir uma renda mínima para famílias em situação de pobreza, além de promover o acesso a direitos básicos, como saúde, educação e assistência social. Com a reestruturação realizada pelo novo governo, o programa passou a ter um pagamento mínimo de R$ 600, além de adicionais para crianças, adolescentes e gestantes.

É importante que as famílias que se enquadram nos critérios de renda estejam devidamente cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) para terem acesso ao benefício. O calendário de pagamento do Bolsa Família é divulgado mensalmente, com datas específicas para cada final de NIS.

O Bolsa Família desempenha um papel fundamental na redução da pobreza e na promoção da inclusão social. Portanto, é essencial que as famílias que se enquadram nos critérios façam sua inscrição e se informem sobre os valores e datas de pagamento para garantir o acesso aos benefícios oferecidos pelo programa.