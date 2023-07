As celebridades Zoe Saldana e Nicole Kidman são uma dupla dinâmica, para dizer o mínimo, mas você pode colocar SEU poder de estrela à prova e detectar as diferenças discretas nessas imagens da lista A? Preparar? Ação! As duas estrelas do cinema visitaram…





Fonte: TMZ

Todos os direitos de imagens e texto são da TMZ.