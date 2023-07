Qual Estado de Saúde do ex-piloto? Família anuncia LEILÃO de sua FERRARI por mais de R$47MILHÕES

No início deste ano, Michael Schumacher completou 54 anos. Ele é amplamente reconhecido como um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Atualmente, o alemão está em processo de recuperação de um acidente ocorrido em 2013 enquanto esquiava com sua família nos Alpes Franceses, em Meribel.

Durante a descida da montanha de esqui, Michael Schumacher sofreu um impacto forte na cabeça após uma queda. Desde então, sua família optou por manter sua situação de saúde em sigilo, resultando em informações limitadas ao longo dos últimos dez anos.

Uma das principais pessoas envolvidas na preservação do sigilo sobre a saúde de Schumacher é sua assessora, Sabine Kehm. Em 2021, ela compartilhou ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport sobre a união da família alemã e sua constante presença ao lado do piloto.

Como está Michael Schumacher?

Quanto à situação atual de Schumacher, de acordo com a versão oficial divulgada pela família, o ex-piloto encontra-se consciente e sua recuperação é gradual. Ele está descansando em sua residência em Lake, na Suíça, onde foi levado nove meses após o acidente. Poucos familiares e amigos próximos têm permissão para visitá-lo.

Em uma entrevista à La Gazzetta dello Sport, Pietro Ferrari, filho de Enzo Ferrari, o fundador da equipe de Fórmula 1 e marca automotiva, lamentou a situação atual de Schumacher. Ele afirmou que, embora ele não esteja morto, não consegue se comunicar. Mick Schumacher, filho de Michael e atual piloto da Mercedes, expressou seu pesar por não poder desfrutar de momentos compartilhados com seu pai.

Quanto custa o tratamento de Michael Schumacher?

O tratamento de Michael Schumacher tem sido extremamente custoso para a família. Até 2015, eles já haviam gastado mais de 10 milhões de libras, equivalente a R$ 43,6 milhões, em tratamentos desde o grave acidente ocorrido com a lenda do automobilismo.

Entrevista polêmica

Recentemente, a família de Schumacher enfrentou uma situação controversa, quando processou a revista alemã Die Aktuelle. A revista publicou uma entrevista falsa com o lendário piloto de Fórmula 1.

A assessoria de Die Aktuelle alegou ter realizado a entrevista com o uso de Inteligência Artificial. Essa é a primeira de Schumacher desde o acidente de esqui em 2013 nos Alpes franceses, que causou sua séria lesão na cabeça. Na matéria, foram incluídas declarações supostamente atribuídas a Schumacher, abordando aspectos de sua vida pessoal após o acidente e seu estado de saúde.

Processo contra a publicação

Em relação à privacidade de Schumacher, sua família, que cuida zelosamente do ex-campeão, tem mantido um controle rigoroso sobre informações pessoais. Desde o acidente, Michael Schumacher não foi visto em público, e pouquíssimas informações sobre seu estado de saúde foram divulgadas.

Carreira valiosa de Michael Schumacher

Michael Schumacher foi o campeão com sete títulos da Fórmula 1, um recorde que ele divide com Lewis Hamilton. Ele deixou o hospital seis meses após o acidente e passou a ser tratado em sua residência familiar em Gland, na Suíça, no cantão de Vaud. Ele permaneceu nesse local até o final de 2021, quando um documentário da Netflix sobre sua vida foi lançado.

A esposa de Schumacher, Corinna Schumacher, afirmou no documentário que a privacidade sempre foi valorizada por ele e que, agora, estão protegendo-o. O filho de Schumacher, Mick, que também é piloto de Fórmula 1, como citado, atualmente ocupa a posição de piloto reserva na equipe Mercedes, onde seu pai encerrou sua carreira em 2012.

Ferrari de Schumacher vai a leilão e deve sair por mais de US$ 10 milhões

Em dezembro, completam-se 10 anos desde o grave acidente de esqui que tirou Schumacher das corridas e o deixou em coma. Desde então, vários carros do alemão, incluindo modelos de competição e rua, têm sido leiloados. O próximo veículo a ser leiloado é o Ferrari chassi 215 usado na temporada de 2002, quando Schumacher conquistou seu quinto título.

O leilão ocorrerá entre 16 e 19 de agosto em Monterey, nos EUA, sob a organização da conhecida Sothebys Sealed. Estima-se que o monoposto italiano seja arrematado por cerca de US$ 10 milhões, aproximadamente R$ 47 milhões.

Embora essa quantia seja considerável, dificilmente superará o recorde alcançado em novembro do ano passado, quando outro Ferrari de Schumacher. O F2003-GA, foi vendido por US$ 14,3 milhões (cerca de R$ 67,5 milhões) em Genebra, na Suíça, tornando-se o carro de Fórmula 1 moderno mais valioso da história. Outro modelo da Ferrari pilotado por Schumy em 2001 foi leiloado por US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 35,5 milhões) em 2017, em Nova York.

O Ferrari chassi 215 de 2002, que estará disponível no leilão do próximo mês, possui um fato curioso. Nele, Schumacher conquistou a 150ª pole position da história da Fórmula 1 para a Ferrari, antes de lutar para alcançar a terceira posição na corrida. O carro é equipado com um motor 3.0 V10 aspirado, capaz de produzir 825 cv a 17.300 rpm. Ademais, tem um peso aproximado de 200 kg a menos em comparação com os modelos atuais, que são maiores e incluem sistemas híbridos.

A Sothebys Sealed destaca que essa oferta pública representa uma oportunidade rara de adquirir um carro de corrida com significado histórico. Esse é um veículo que não apenas levou Michael Schumacher a uma vitória notável, mas também desempenhou um papel crucial na conquista de seu quinto campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1.

Carros de corrida antigos têm ganhado popularidade entre os colecionadores de carros sofisticados em todo o mundo. Os modelos da Ferrari pilotados por Schumacher se tornaram itens cobiçados em leilões. Em abril, o Ferrari F1-2000, conduzido por ele para conquistar seu segundo título da Fórmula 1 em 2000, foi vendido em um leilão privado em Hong Kong, mas o valor não foi divulgado.