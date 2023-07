Quando acabam os pagamentos de julho?

dias Nesta sexta-feira, 28 de julho, o Governo Federal realiza o pagamento de mais uma parcela do Bolsa Família. Isto é, o principal programa de transferência de renda do país.

De acordo com o calendário do benefício, então, no decorrer do dia de hoje, haverá a liberação das parcelas para beneficiários com o último dígito de seu Número de Identificação Social (NIS) de final 9.

Desse modo, o última dia de pagamentos será na próxima segunda-feira, dia 31. Na ocasião, receberão aqueles com NIS de final 0.

Assim, o calendário de julho se encerrará e os beneficiários apenas terão acesso a um novo valor em agosto.

Qual é o valor do Bolsa Família?

A parcela de julho é a segunda que conta com o valor adicional de R$ 50. Isto é, valor para famílias que possuem crianças de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes em sua composição.

Além disso, desde o mês de março deste ano, o Bolsa Família disponibiliza a quantia extra de R$ 150 para famílias com crianças de 0 a 6 anos de idade em sua constituição.

Atualmente, o programa possui o valor mínimo de R$ 600. Contudo, com o acréscimo do complemento, as parcelas do benefício chegam ao valor médio de R$ 684,17.



De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, pasta responsável pela coordenação da medida assistencial, durante este mês de julho, o benefício deverá contemplar cerca de 20,9 milhões de famílias brasileiras. Assim, haverá um investimento de R$ 14 bilhões.

Julho também terá integração de dados

Já neste mês, passa a ser válida a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Assim, a partir do cruzamento das informações cerca de 341 mil famílias foram excluídas da folha de pagamento do programa. Isso ocorreu visto que deixaram de se enquadrar nos critérios de renda que o Governo Federal exige.

Atualmente, o CNIS apresenta mais de 80 milhões de registros administrativos acerca de renda, vínculos empregatícios e benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.

Em contrapartida, outras 300 mil famílias ingressaram no benefício e passaram a ter acesso aos valores do Bolsa Família neste mês de julho.

A entrada de novos beneficiários se deu em razão do processo de busca ativa. Dessa forma, desde março deste ano, aproximadamente 1,3 milhão de famílias brasileiras passaram a receber os valores do programa assistencial.

Bolsa Família passou por reformulação

Desde o início deste ano, o principal programa de transferência de renda do país voltou a ser chamado de Bolsa Família. Anteriormente, contudo, a medida havia sido substituída pelo Auxílio Brasil.

A manutenção da parcela mínima de R$ 600 ocorreu por meio da aprovação da Emenda Constitucional de Transição no Congresso Nacional. Esta, então, possibilitou a abertura de espaço fiscal de R$ 145 bilhões fora da regra do teto de gastos. Desta quantia, cerca de R$ 70 bilhões foram para o custeio do Bolsa Família.

Além disso, os valores do benefício mudaram, junto da exigência das condicionantes.

Calendário de julho se encerra na segunda, 31

Os pagamentos do benefício continuam seguindo o tradicional formato. Isto é, sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês e de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada participante.

Desta forma, segundo o calendário oficial do Ministério do Desenvolvimento Social juntamente com a Caixa Econômica Federal, as parcelas do benefício em julho ficaram da seguinte forma:

18 de julho: NIS de final 1;

NIS de final 1; 19 de julho: NIS de final 2;

NIS de final 2; 20 de julho: NIS de final 3;

NIS de final 3; 21 de julho: NIS de final 4;

NIS de final 4; 24 de julho: NIS de final 5;

NIS de final 5; 25 de julho: NIS de final 6;

NIS de final 6; 26 de julho: NIS de final 7;

NIS de final 7; 27 de julho: NIS de final 8;

NIS de final 8; 28 de julho: NIS de final 9;

NIS de final 9; 31 de julho: NIS de final 0.

É importante lembrar que, depois do depósito, o beneficiário tem 90 dias para movimentar seus valores.

Julho não teve Auxílio Gás

De acordo com o Governo Federal, o pagamento dos valores do Auxílio Gás não será disponibilizado neste mês de julho.

O benefício é fornecido bimestralmente, ou seja, a cada dois meses, para famílias do Cadastro Único, principal banco de dados sociais da gestão.

Só poderão ter acesso as parcelas do Auxílio Gás aqueles cidadãos que se encontram no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que faça parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Então, em agosto, aqueles que estão de acordo com as regras do Auxílio Gás poderão ter acesso ao valor.

Maranhão é o estado que mais procura informações sobre o Bolsa Família

De acordo com informações da plataforma Google Trends, os estados que fazem parte da Região Nordeste do país são os que mais buscam informações sobre o Bolsa Família no google.

Além de ser a Unidade Federativa com o maior interesse pelo benefício assistencial, o Maranhão também é o Estado que apresenta o menor rendimento nominal médio mensal per capita do país, alcançando a marca de R$ 814.

Ademais, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social, pasta do ministro Wellington Dias, o programa repassa cerca de R$ 6,4 bilhões a Região Nordeste do país.

De acordo com a pasta, em julho deste ano, o programa conta com 9,6 milhões de beneficiários da região.

Pesquisas no Google

Conforme levantamento do Google Trends, a busca pelo termo “Bolsa Família” apresentou a sua maior marca, cerca de 100 pontos, em abril do ano de 2020, início da pandemia de Covid-19 no Brasil.

Já a segunda maior marca foi em junho deste ano, com 73 pontos. O pico de interesse pelo programa em 2023 foi em junho, se deu em razão da aprovação da medida provisória 1164 de 2023. Isto é, legislação enviada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez com que o nome do programa social voltasse a ser Bolsa Família, marca dos governos petistas.

Durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o projeto ganhou o nome de Auxílio Brasil, por ser uma expressiva marca das últimas gestões presidenciais do PT.

Desse modo, com a medida provisória, foi possível alterar as regras do Auxílio Brasil, voltando ao formato do Bolsa Família. Além disso, com a nova legislação o governo mudou os valores do benefício, reforçando as condicionantes.