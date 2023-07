Quando começam os Dog Days of Summer 2023?

Tele meses de verão chegaram e isso significa que estamos chegando à fase do ano conhecida como Dog Days of Summer.

Mas, você sabe quando e de onde vem aquela famosa frase dos Dog Days of Summer?

Por que eles chamam de ‘Dog Days of Summer’?

O termo ‘Dog Days of Summer’ tradicionalmente se refere a um período de clima muito quente e úmido que ocorre no Hemisfério Norte entre julho e agosto.

Na Roma Antiga, os dias de verão do cão eram quando um período de seca, má sorte e agitação junto com o calor enlouqueciam os cães e as pessoas.

O período de clima quente coincide com o nascimento helíaco (que significa “ao nascer do sol”) de Sírius, a Estrela do Cão.

Sirius faz parte da constelação Canis Majoris – o “Cão Maior” – de onde Sirius recebe seu apelido canino, bem como seu nome oficial de Alpha Canis Majoris.

Como você pode manter seus animais de estimação seguros durante os Dog Days of Summer?

Embora seja bom aprender e entender essas terminologias antigas, a frase Dog Days of Summer agora é mais focada para muitas pessoas em garantir que seu animal de estimação esteja seguro no clima quente.

Houve um boom na posse de cães quando a pandemia do COVID-19 começou, pois aqueles que moravam sozinhos ficaram isolados e precisavam de companhia, ou outros perceberam que era uma grande oportunidade treinar um cão e se relacionar com ele enquanto trabalhava em casa.

Mesmo antes disso, a posse de cães era extremamente comum em muitos países em todo o mundo. Possuir um cachorro traz uma grande responsabilidade, pois eles devem ser cuidados em diferentes estações do ano.

Existem muitas maneiras bastante simples de garantir que seu cão não esteja superaquecendo, e uma delas é aparar os pelos dos cães com pelos longos, mas não os raspe.

Observe também que as almofadas das patas podem queimar facilmente no concreto quente.

O exercício deve ser limitado, pois os cães ficam felizes em correr e se exaurir, e beber bastante água é obviamente uma obrigação.

O mais importante é nunca deixar um cachorro em um veículo quente, mesmo que os vidros estejam abaixados.