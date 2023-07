Quando é o DIA DOS PAIS? Qual origem da Data?

Saber quando é o Dia dos Pais é essencial para programar uma homenagem única para eles que, ano após ano, fazem tanto pelos seus filhos. Porém, como se trata de uma data móvel, assim como a Páscoa e o Dia das Mães, muitas pessoas podem se confundir e ter dificuldades na hora de saber exatamente qual o dia de celebrar a data.

Por isso, trouxemos informações detalhadas sobre o Dia dos Pais 2023, além de esclarecer a origem dessa comemoração para que você possa conhecê-la ainda mais. Acompanhe!

Quando é o Dia dos Pais?

O Dia dos Pais é sempre comemorado no segundo domingo de agosto, todos os anos, desde a década de 50 no Brasil. Por isso, muita gente pode se confundir na hora de saber quando é o Dia dos Pais.

No caso de 2023, o Dia dos Pais será comemorado, portanto, no dia 13 de agosto. Fique atento a essa data para não perder essa comemoração importante!

Já em 2024, a data será dia 11 de agosto, e assim sucessivamente, sempre considerando que o segundo domingo deste mês é usado para homenagear todos os pais.

Qual a origem da data?

A origem da data no Brasil é bastante curiosa e tem relação com uma divulgação publicitária que ocorreu na década de 50. Na época, Sylvio Bhering, o então diretor do jornal O Globo e da rádio homônima, decidiu criar a data para homenagear os pais.

Inicialmente, lançou uma campanha cujo objetivo era encontrar o pai mais velho, o pai mais jovem e o pai com mais filhos no Brasil. Assim, ele encontrou um pai de 98 anos, um de 16 e um que tinha 31 filhos na época.

Esse feito teve uma grande repercussão, e fez com que esse tipo de homenagem aos pais fosse muito conhecido em todo o país. Mais tarde, a escolha de fazer com que a comemoração do Dia dos Pais fosse sempre no segundo domingo de agosto foi graças ao dia de São Joaquim, considerado pai de Maria e avô de Jesus Cristo, que estava sendo celebrado na época.

O Dia de São Joaquim, por si só, era comemorado inicialmente no dia 16 de agosto. E como ele era um símbolo importante de paternidade, a data para o Dia dos Pais, no Brasil, coincidiu com esse período comemorativo naquela época.

Desde então, ano após ano a data vem seguindo o calendário de dias da semana de agosto. Por isso, dificilmente ela se repetirá em um tempo curto, muito embora em 2028 a data seja, novamente, 13 de agosto.



Até lá, passaremos pelo dia 11 de agosto em 2024; 10 de agosto em 2025; 09 de agosto em 2026 e 08 de agosto de 2027.

Ter esse conhecimento da data móvel e de quando é o Dia dos Pais é fundamental para não deixar essa data passar em branco, não é mesmo? Então já anote na sua agenda e comece a programar o Dia dos Pais 2023 para que a data seja ainda mais marcante e inesquecível para a sua família.