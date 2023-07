Quando vai sair o edital do concurso Anvisa?

O concurso Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) já tem prazo para sair. O período estipulado para liberação das provas tambem já foi liberado.

Este edital foi um dos certames federais autorizados nesta terça-feira, 18 de julho. Na quarta, 19, o documento foi publicado no Diário Oficial.

Vagas concurso Anvisa

Vale lembrar que as vagas são para o cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária (nível superior). Anteriormente, os cargos solicitados foram os seguintes:

Analista Administrativo;

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária; e

Técnico Administrativo.

É bom destacar que as carreiras pedidas são para médio e superior. Sobre remuneração, os valores são:

Técnico Administrativo: R$ 7.648,17;

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária: R$ 8.053,32;

Analista Administrativo: R$ 15.050,25; e

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária: R$ 16.413,35.

Os salários acima já contam com o percentual de reajuste de 9%. Além disso, os aprovados terão direito ao auxílio alimentação de R$ 658.

Quando vai sair o edital?

O edital deve sair após 180 dias da divulgação, o equivalente ao prazo de seis meses. Sendo assim, até janeiro de 2024. Já as provas, o prazo de dois meses, sendo assim, até março de 2024.

Como foi o último concurso Anvisa?

O último concurso aconteceu em 2016 e foram ofertadas 78 vagas para Técnico Administrativo. A prova contou com conhecimentos gerais e específicos sobre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Noções de Informática;

Raciocínio Lógico;

Ética no Serviço Público;

Atualidades (prova discursiva);

Noções de Administração;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo; e

Legislações Específicas.



Outro concurso Anvisa foi realizado em 2013 e foi destinado ao provimento de:

157 vagas para o cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária,

29 vagas para o cargo de Analista Administrativo,

100 vagas para o cargo de Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária

28 vagas para o cargo de Técnico Administrativo.

Outros concursos federais

Nesta terça-feira, 18 de julho, por meio de entrevista coletiva, a Ministra Esther Dweck anunciou o novo bloco de concursos federais. O aval será para o preenchimento de 3.026 vagas, sendo 2.480 para novos concursos e as demais para convocação de remanescentes.

As remunerações podem chegar a R$ 16 mil. Sobre as vagas, a ministra pontuou: “É difícil saber qual área conta com maior carência de pessoal no governo, tendo em vista a diminuição do quadro no decorrer do governo anterior”.

Lista dos concursos federais

Os órgãos que receberam autorização foram:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 40 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil – 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações – 50 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica – 40 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 30 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar – 35 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres – 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 50 vagas

Banco Central do Brasil – 100 vagas

Comissão de Valores Mobiliários – 60 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 895 vagas

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 80 vagas

Ministério do Desenvolvimento, indústria, Comércio e Serviços – 50 vagas

Ministério da Fazenda – AFFC – 40 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – ATPS – 500 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – EPPGG – 150 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento – 100 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 40 vagas

Critérios concursos federais

Para escolher os órgãos acima, o Governo Federal levou em conta alguns pontos, como por exemplo:

Tempo desde o último edital;

Número de vacâncias nos órgãos;

Projeção de aposentadorias para os próximos 5 anos;

Perdas identificadas com base na ocupação máxima;

Mudança relevante na estrutura do órgão;

Nível de impacto imediato dos serviços para a população; e

Importância do órgão para as políticas prioritárias do governo, com a visão de futuro.

Quanto à nomeação dos candidatos remanescentes, será para os seguintes órgãos:

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade): 160 vagas;

Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis): 257 vagas;

IPHAN (Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional): 102 vagas; e

ANM (Agência Nacional de Mineração): 27 vagas.