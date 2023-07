Será que realmente vale a pena utilizar o cartão de crédito? Muitas pessoas têm essa dúvida na hora de fazer as suas compras dos mais diversos tipos. Por isso, preparamos este conteúdo com algumas dicas que podem te ajudar a refletir sobre o assunto na hora de conquistar uma maior organização financeira. Acompanhe e saiba mais.

Quando vale a pena utilizar o cartão de crédito?

Refletir antes de usar o cartão de crédito é crucial para não criar uma bola de neve de dívidas. Afinal, o cartão pode ajudar em muitos momentos, mas, se não for bem administrado, pode acabar fazendo com que você acumule gastos e, no fim das contas, falte dinheiro para pagar tudo.

Portanto, com lápis e papel na mão, veja algumas boas práticas que podem te ajudar nessa missão de usar o cartão com consciência:

1. Quando não há juros na compra

Só vale a pena utilizar o cartão de crédito, especialmente se for parcelar a compra, se não tiver juros no parcelamento. Caso haja, você pode correr o risco de pagar um valor muito mais alto no final. E ainda, pode se perder nas contas quando começar a incluir muitos custos elevados e com juros nas suas faturas.

Se existe a possibilidade, mais vale juntar o dinheiro do que fazer o parcelamento dessa maneira.

2. Quando há dinheiro disponível, mas ele rende aplicado

Em circunstâncias nas quais você tem dinheiro disponível para determinada compra, mas ele está rendendo porque está aplicado, talvez vale a pena utilizar o cartão de crédito. Desde que, claro, não haja juros nesse uso. É preciso que o seu dinheiro renda mais na conta do que o valor da compra no cartão.

Desse modo, você terá um montante um pouco maior na hora de pagar a sua fatura, por exemplo.



3. O cartão oferece benefícios

Se o seu cartão de crédito oferece benefícios, como cashback, descontos em determinados serviços, ou a possibilidade de receber desconto na fatura ao antecipar parcelas, por exemplo, é possível que as compras nele sejam vantajosas.

Porém, não se esqueça de fazer as contas para ver se realmente é possível economizar dessa maneira, combinado?

4. Não existem dívidas no cartão de crédito

É claro que não vale a pena utilizar o cartão de crédito se você já estiver “atolado” em contas com ele. Mais vale aguentar as pontas um pouquinho, quitando a dívida, para então voltar a usar o cartão com mais consciência e tranquilidade.

5. Quando é necessária uma compra básica, mas o salário ainda não entrou em conta

Se porventura o mês virou e você precisa comprar algo no supermercado, como leite, pão, ovos, ou outro item básico, mas o seu salário ainda não entrou na conta, o uso do cartão de crédito pode ser uma boa opção.

Contudo, ao receber o salário, lembre-se de já fazer o pagamento dessa conta, para não correr o risco de acumular na sua fatura e torná-la muito elevada mais tarde, combinado?

Assim, será mais fácil usar o cartão com consciência e com menos chances de contratempos.