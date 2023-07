Você já viu certas cenas e se perguntou quantas pessoas há na imagem? Algumas causam um verdadeiro rebuliço no cérebro. As famosas ilusões de ótica podem nos deixar confusos. Afinal, a sua visão às vezes prega peças.

Assim, imagina ver uma imagem e depois descobrir que aquilo que você viu não era real. Ou até mesmo não conseguir distinguir todos os elementos presentes em uma foto.

Isso é muito comum e é até mesmo explicado pela ciência. Dessa forma, separamos aqui duas imagens sensacionais para você se divertir com seus amigos ou movimentar o grupo da família no WhatsApp.

A primeira é muito curiosa e surgiu por acaso. Então, veja a foto abaixo e diga quantas pessoas há na imagem.

Quantas pessoas há na imagem?

A história por trás da foto a seguir é engraçada. Jen Gentleman postou em seu Twitter uma foto aleatória de um brinde entre amigos. Mas seu perfil bombou após a foto se tornar pública. Por que será? Veja a imagem:

Agora responda: quantas pessoas há na imagem? Se você respondeu 3, então sua resposta está errada! E isso é pura ilusão de ótica!

Vou te dar mais uma chance. Quantas pessoas aparecem na foto? Você está vendo apenas 3 mãos? Ao olharmos a foto, logo reparamos nos braços que estão brindando. Mas tente reparar nas garrafas.

A imagem mostra 4 garrafas! E agora? Há uma garrafa “fantasma” na foto? Nada disso! São 4 pessoas brindando. Acontece que uma delas está com um casaco que fica camuflado na foto. Assim, sua estampa é praticamente igual a textura das rochas.



A quarta pessoa fica praticamente invisível na imagem. Mas não se engane, ela está ali. É o nosso cérebro pregando uma peça.

Consegue encontrar todas as pessoas na próxima imagem?

Agora vamos ver mais uma imagem. Essa é diferente. Trata-se de uma obra de arte do artista ucraniano Oleg Shupliak. Seu propósito foi justamente confundir a mente das pessoas.

E ele conseguiu! Veja a imagem e diga quantas pessoas você consegue identificar nela:

Bom, fácil não é mesmo? Será? Você encontrou quantas pessoas? 3 ou 4? Mas nenhum desses números é a resposta correta. A obra de arte acima conta com 6 pessoas. Dúvida? Confira a resposta desse enigma:

Esse tipo de ilusão de ótica é muito interessante e relativamente normal em fotos e imagens do dia a dia. Quer fazer um teste? Abra um álbum de fotos pessoais aleatórias no celular ou computador. Em seguida, analise uma por uma delas. Com certeza você vai encontrar alguma pegadinha.

Agora salve as duas imagens desse artigo no seu celular e comece a se divertir. Envie para seus amigos, conhecidos e familiares e veja quem consegue acertar em cheio quantas pessoas aparecem em cada uma das imagens.

Por fim, se encontrar alguma foto enigmática na sua galeria, use-a para pregar uma peça nos seus amigos.