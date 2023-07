Quanto CRISTIANO RONALDO Ganha por mês de Salário?

O português Cristiano Ronaldo é, sem dúvida, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Conhecido por sua habilidade incomparável e desejo incansável de vencer, Cristiano Ronaldo tem um histórico de carreira impressionante, atraindo a admiração de torcedores e jogadores ao redor do mundo. Atualmente atuando pelo Al-Nassr, Ronaldo não é apenas o jogador mais bem pago do clube, mas também ocupa o primeiro lugar no ranking de salários entre atletas em todo o mundo.

Quanto Cristiano Ronaldo ganha por Temporada

Após uma passagem um tanto quanto desapontante pelo Manchester United e uma Copa do Mundo de 2022 cheia de altos e baixos, Cristiano Ronaldo assinou com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. O contrato, que se estenderá até 2025, inclui um salário anual de 75 milhões de euros (aproximadamente 392 milhões de reais). Por mês, o astro fatura cerca de R$33 MILHÕES. O acordo também estipula uma extensão de cinco anos, na qual Ronaldo assumirá o papel de conselheiro do clube, aumentando o valor total do contrato para 500 milhões de dólares.

Esse valor astronômico coloca Cristiano Ronaldo no topo da lista dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, de acordo com um levantamento realizado pelo L’Équipe. O segundo lugar é ocupado pelo francês Kylian Mbappé, que, após renovar seu contrato com o PSG, passou a receber 72 milhões de euros por temporada. Em terceiro lugar, temos Karim Benzema, que fechou um acordo de 50 milhões de euros por ano com o Al-Ittihad, também da Arábia Saudita.

Mas os ganhos de Cristiano Ronaldo não param por aí. Segundo a Forbes, Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo, com ganhos estimados em 90 milhões de dólares provenientes de patrocínios e compromissos publicitários fora dos campos, totalizando 136 milhões de dólares. Em segundo lugar, temos Lionel Messi, com ganhos totais de 130 milhões de dólares.

Top 10 Jogadores Mais Bem Pagos do Mundo por Temporada

Cristiano Ronaldo – 75 milhões de euros Kylian Mbappé – 72 milhões de euros Karim Benzema – 50 milhões de euros Neymar – 44,1 milhões de euros Lionel Messi – 40,5 milhões de euros Robert Lewandowski – 26 milhões de euros Sadio Mané – 24 milhões de euros Oscar – 24 milhões de euros Kevin De Bruyne – 23,4 milhões de euros Mohamed Salah – 22,5 milhões de euros

A carreira de Cristiano Ronaldo é um exemplo de determinação, habilidade e sucesso. Com um salário impressionante e uma lista de conquistas que o colocam entre os melhores jogadores de todos os tempos, Ronaldo continua a definir novos padrões no mundo do futebol. Seu compromisso com a excelência, tanto dentro como fora do campo, é uma inspiração para jogadores e fãs em todo o mundo.