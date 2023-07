Quanto custa casar HOJE no Brasil? Veja o que você deve analisar antes da cerimônia

Se você está planejando o dia do sim e quer saber quanto custa casar hoje no Brasil, preste atenção na informações abaixo. Há uma série de gastos que vão além da celebração em si, e envolvem todos os processos burocráticos da cerimônia.

Assim sendo, veja a seguir uma relação completa de gastos que você terá para realizar o sonho de se casar no Brasil hoje. Isso vai ajudar no seu planejamento financeiro eficiente.

Quanto custa casar hoje no Brasil?

Em primeiro lugar, saiba que há uma série de fatores envolvidos. Aspectos como o local em que você mora, o tipo de cerimônia que fará e os serviços contratados para a festa impactam bastante a sua conta total. Nesse sentido, veja um panorama aproximado dos custos para sua cerimônia de casamento em cada região do país:

Começando pela região Sul, o custo aproximado de um casamento é de R$ 37.500;

Já na região Sudeste esse valor aumenta para uma base de R$ 40.000;

Em seguida, na região Centro-Oeste a média de custos é de R$ 44.350;

Na região Nordeste do país, a média de preços fica em torno de R$ 37.850;

Por fim, a região Norte registra uma base de preços de R$ 24.750.

Nessa relação de preços, há a inclusão de vários serviços. Entre eles estão roupas dos noivos, decoração, buffet de festa, DJ, fotografias e vídeos e locação de espaços. Mas com relação a parte burocrática de sua festa, precisamos nos ater a algumas informações importantes.

Custos com documentação e taxas gerais

Em geral, tanto o cartório para o registro do casamento quanto a igreja na qual a celebração ocorrerá cobram taxas. Nesse sentido, os valores são bastante variáveis e dependem de fatores diversos. É preciso considerar, por exemplo:

Se o noivo ou noiva é natural de outra cidade ou país. Nesse caso, as taxas relativas à documentação são maiores;

Qual o dia e o horário em que sua cerimônia será realizada. As igrejas costumam ter uma tabela de preços com relação a locação de espaço. Esses valores podem variar entre R$ 600 até R$ 10 mil;

E ainda, qual a região do país em que o casamento será realizado. Aqui também cabe considerar as informações acima, já que cada local tem preço específico.

Quanto custa casar hoje no Brasil? Informações finais

Uma boa notícia para você ter em mente é que nem tudo são gastos na hora de se unir em sagrado matrimônio. Um exemplo disto é o próprio casamento civil, que de acordo com a Lei 1.512 do Código Civil é gratuito. Mas para tanto, o casal precisa comprovar que não consegue arcar com os custos da cerimônia.

Nesse caso, a Lei 1.512 solicita a realização de uma Declaração de Pobreza, que pode ser feita no próprio cartório. Para isso, basta que os noivos comprovem que não tem condições de arcar com o preço dos documentos e taxas.

Agora, seja qual for o método de casamento que você escolher, é muito importante estar atento a tudo o que você precisa para casar. Nesse sentido, uma boa dica é ter o controle dessas informações anotado em algum lugar. Ou contratando um profissional especializado para te ajudar na organização delas.

Seja como for, esse é o panorama completo de quanto custa casar hoje no Brasil. Dê máxima atenção a essas informações conseguir realizar sua festa sem pesar no bolso.