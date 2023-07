Quanto custa Mbappé?

Sacendendo Kylian Mbappéque tem 24 anos e falta um ano para terminar PSG contrato, custaria entre 160 e 180 milhões de euros, segundo as principais organizações e sites que estimam o valor de mercado dos futebolistas.

O observatório de futebol CIES avalia o jogador, que foi cortado PSGA pré-temporada de verão do Barcelona por se ter recusado a renovar o contrato até 2025, no valor de 163,2 milhões de euros, tendo em conta que lhe resta apenas mais um ano de contrato.

Esta estimativa subiria para 261,8 milhões de euros caso o contrato do jogador fosse de três anos ou mais. Dois dos sites de referência do mercado de transferências, Transfermarkt e Football Benchmark, dão números semelhantes de cerca de 180 milhões.

O PSG vai esperar até 31 de julho, prazo que o presidente Nasser Al-Khelaifi definir o jogador para saber se ele vai renovar até 2025, para começar a avaliar as ofertas. Em todo o caso, Mbappé teria de aceitar uma transferência, algo que rejeitou publicamente, pois pretende honrar o seu contrato até 2024 (quando poderá ser contratado gratuitamente por outro clube).

os pretendentes

A mídia francesa continua a dar dicas Real Madrid como favoritos, que estiveram perto de contratá-lo em 2021, mas sua oferta de cerca de 200 milhões foi rejeitada. No entanto, clubes da Arábia Saudita e ingleses também foram citados como pretendentes.

O PSG, que fez um grande nome internacional com Mbappé e conquistou títulos (embora não Liga dos Campeões), procuram recuperar parte dos 180 milhões que pagaram Mônaco em 2017, valor que se soma ao salário estratosférico do jogador, de cerca de 70 milhões por ano, assinado na renovação em 2022.

Caso a questão não seja resolvida, a imprensa francesa especula que Mbappé poderia ficar um ano sem jogar, como aconteceu em 2019 com Adrien Rabiot, que também se recusou a renovar. No entanto, seria o desfecho mais improvável, tendo em conta que em 2024 há o Campeonato da Europa e os Jogos Olímpicos.

Já no Japão

Enquanto isso, Luis HenriqueA equipe do Barcelona já desembarcou em Tóquio, onde iniciará a turnê asiática na terça-feira, com uma partida contra Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. A milhares de quilômetros de distância, Mbappé foi deixado para treinar com quem o PSG quer vender.

O sindicato dos futebolistas franceses já alertou que esta situação pode equivaler a “assédio moral” por parte do PSG. De qualquer forma, no sábado, o artilheiro da história do PSG não deu sinais de estresse e até deu autógrafos para alguns torcedores que o esperavam nos portões do complexo esportivo Poissy