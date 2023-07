Quanto Neymar Ganha por Mês? E por Dia?

Neymar é um dos nomes mais conhecidos no futebol mundial, e sua popularidade é acompanhada por uma fortuna impressionante. Como um dos jogadores mais talentosos do planeta, sua habilidade em campo é proporcional a sua capacidade de angariar riquezas.

Revelado pelo Santos Futebol Clube aqui no Brasil, Neymar teve uma ascensão meteórica, culminando em sua transferência para o Barcelona em 2013, numa transação que alcançou a cifra monumental de 134 milhões de euros (aproximadamente R$ 738,34 milhões). E isso foi somente o começo de seu sucesso financeiro.

A Trajetória de Neymar na Europa

Ao se mudar para a Espanha, Neymar começou a receber um salário anual de 15 milhões de euros (equivalente a R$ 56 milhões). No entanto, essa quantia aumentou ainda mais quando ele trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain (PSG) em 2017.

O clube francês desembolsou uma quantia astronômica de 222 milhões de euros (cerca de R$ 812 milhões na cotação da época) para ter o talento do craque brasileiro em seu time.

Ganhos Anuais de Neymar

Neymar recebe anualmente do PSG a quantia de 55 milhões de dólares (R$ 306,4 milhões), somando salários e bônus por metas alcançadas em campo.

Ganhos Mensais de Neymar

Ao fazer as contas, descobrimos que Neymar recebe mensalmente cerca de 4,5 milhões de dólares (R$ 25 milhões). Isso faz do salário de Neymar no PSG o segundo maior do futebol europeu e o terceiro maior do mundo. Na Europa, seu colega de time, Kylian Mbappé, é o que recebe mais, com 6 milhões de euros (R$ 33,42 milhões) por semana. No planeta, Cristiano Ronaldo é o jogador mais bem remunerado, com vencimentos anuais de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão).

Ganhos Diários de Neymar

Neymar recebe diariamente 152.766 euros (R$ 841.740). Isso significa que o camisa 10 do PSG leva pouco mais de 17 horas para embolsar R$ 1 milhão.

Mas é importante notar que os ganhos do brasileiro vão além de seu salário no Paris Saint-Germain. Em 2022, ele foi incluído na lista dos atletas mais bem pagos do mundo pela revista americana de negócios e economia, ” Forbes “. Segundo a publicação, o atacante teve ganhos totais de 95 milhões de dólares (aproximadamente R$ 467 milhões), sendo mais de R$ 120 milhões fora de campo.

Patrocínios de Neymar

Neymar tem parcerias com gigantes internacionais, como a Qatar Airways, Poker Stars, Red Bull, Epic Games, Triller e Flutter Entertainment. Além disso, em setembro de 2020, o brasileiro trocou a Nike pela Puma. De acordo com a revista ” Veja “, o jogador recebeu cerca de 25 milhões de euros (R$ 137,75 milhões) pela troca. Ademais, o camisa 10 do PSG cobra R$ 2,7 milhões para fazer uma propaganda nas redes sociais.

O Instituto Neymar Jr.

Em 2014, Neymar fundou o Instituto Neymar Jr., uma associação civil sem fins lucrativos que busca proporcionar melhores oportunidades para crianças, adolescentes e suas famílias de Praia Grande, na Região Metropolitana da Baixada Santista, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, por meio da educação, cultura, esporte e saúde.

O projeto social tem capacidade para atender 3 mil crianças e jovens de 7 a 17 anos, além de seus familiares, beneficiando mais de 10 mil pessoas da cidade onde Neymar cresceu.

Para manter 142 funcionários no projeto social, Neymar gasta R$ 600 mil. Mesmo com o instituto fechado por mais de um ano devido à pandemia, o atacante não deixou de pagar os salários.

Entretanto, o jogador conta com a parceria de patrocinadores para manter o projeto social. Em 2019, a Construtora JR e Garcia juntaram-se ao grupo de empresas que mantêm o Instituto Neymar Jr. No ano passado, a Above também se tornou parceira da iniciativa do jogador, que ainda conta com o apoio da Prefeitura de Praia Grande.

Ao analisar a carreira e o salário de Neymar, fica claro que o talento e a fama podem render retornos financeiros significativos. Apesar de sua fortuna ser impressionante, é importante lembrar que Neymar também usa parte de sua riqueza para investir em projetos sociais, como o Instituto Neymar Jr., ajudando a criar oportunidades para aqueles que mais precisam.