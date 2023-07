Quanto rende na poupança os R$ 70 mi que a Mega-Sena sorteia?

A chegada do novo concurso da Mega-Sena está mexendo com o imaginário dos brasileiros. A Caixa Econômica Federal realizará o sorteio do concurso 2614 nesta terça-feira (25), e as expectativas dos apostadores estão bastante elevadas.

Toda a ansiedade envolvendo o novo sorteio da Mega-Sena tem uma explicação. Após acumular nos 6 últimos concursos, a loteria mais famosa do Brasil poderá pagar R$ 70 milhões a quem acertar todas as seis dezenas sorteadas pela Caixa.

Quem não gostaria de ganhar um fortuna, de uma hora para outra, apenas por ter acertado os números sorteados no concurso? O sonho de muitos brasileiros é se livrar das preocupações financeira e viver tranquilamente, sem temer a chegada dos boletos todos os meses. Por isso, muita gente recorre à loteria para tentar mudar de vida.

Cabe salientar que não é fácil ganhar na Mega-Sena, e os apostadores sabem disso. Entretanto, o valor dos jogos é relativamente baixo, e as pessoas costumam acreditar que R$ 5 ou R$ 10 não farão falta na renda familiar.

Quanto rende R$ 70 milhões na poupança?

De acordo com dados do Banco Central (BC), a poupança tem um rendimento de 6% ao ano, acrescida da Taxa Referencial (TR). Esse rendimento se baseia na Taxa Selic, que está atualmente fixada em 13,75% ao ano.

Quando esse percentual está acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança passa a ser de 0,5% mensal + TR. É sobre isso que os cálculos são feitos para saber qual seria o rendimento do prêmio da Mega-Sena na poupança.

Em síntese, caso o concurso 2614 da Mega-Sena tenha apenas um ganhador do prêmio principal, e este opte por deixar os R$ 70 milhões na caderneta da poupança, o rendimento no primeiro mês seria de cerca de R$ 462 mil. Aliás, esse valor já é isento de desconto relativo a imposto de renda.

Embora a caderneta seja uma opção segura e que não deduz imposto de renda, visto que esse valor já é descontado da premiação principal, os apostadores podem escolher outras opções que rendam mais que a poupança.

Jogue na Mega-Sena 2614 sem sair de casa

As pessoas que quiserem fazer um ou vários jogos na Mega-Sena 2614 poderão escolher uma das três maneiras abaixo:

Em agência lotérica credenciada;

No site oficial da Caixa;

No aplicativo de loterias da Caixa.

É verdade que muitos brasileiros acabam desistindo de apostar na loteria porque não gostam de enfrentar fila nas agências lotéricas da Caixa. No entanto, há como fazer jogos na Mega-Sena 2614 sem precisar sair de casa.



Você também pode gostar:

Em síntese, a pessoa só precisa acessar o site oficial da Caixa Econômica ou entrar no aplicativo de loterias do banco. Contudo, as pessoas devem ter mais de 18 anos de idade apostar pela internet, conforme determina a Caixa.

Além disso, o apostador precisa fazer um cadastro para preencher o número de algum cartão de crédito com o qual realizará o pagamento do jogo feito. Por falar nisso, o valor mínimo da aposta online é de R$ 30.

Isso quer dizer que o apostador deverá realizar vários jogos simples da Mega-Sena para alcançar o valor mínimo. Caso prefira, há a opção de fazer um único jogo da modalidade, com um maior número de dezenas escolhidas, que custa mais caro que uma aposta simples.

Ademais, o jogador ainda poderá apostar em outras modalidades, como Lotofácil e Quina. Dessa forma, conseguirá alcançar os R$ 30 e fazer seus jogos em casa, diversificando suas apostas.

Aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,00

Os valores da Mega-Sena tiveram uma leve alteração em seu valor em maio. A aposta mínima custava R$ 4,50 até o final de abril, mas o jogo passou a custar R$ 5,00 no mês seguinte.

Veja abaixo o novos valores de cada aposta da Mega-Sena 2614:

6 dezenas escolhidas: R$ 5,00;

7 dezenas escolhidas: R$ 35,00;

8 dezenas escolhidas: R$ 140,00;

9 dezenas escolhidas: R$ 420,00;

10 dezenas escolhidas: R$ 1.050,00;

11 dezenas escolhidas: R$ 2.310,00;

12 dezenas escolhidas: R$ 4.620,00;

13 dezenas escolhidas: R$ 8.580,00;

14 dezenas escolhidas: R$ 15.015,50;

15 dezenas escolhidas: R$ 25.025,50;

16 dezenas escolhidas: R$ 40.040,00;

17 dezenas escolhidas: R$ 61.880,00;

18 dezenas escolhidas: R$ 92.820,00;

19 dezenas escolhidas: R$ 135.660,00;

20 dezenas escolhidas: R$ 193.800,00.

Mega-Sena 2613 acumulou

No último sábado (22), a Caixa Econômica realizou o sorteio do concurso 2613 da Mega-Sena. O concurso não teve ganhador do prêmio principal, que acumulou e chegou à marca de R$ 70 milhões. As dezenas sorteadas pela Caixa foram as seguintes:

14 – 26 – 40 – 42 – 46 – 52

Embora ninguém tenha gabaritado as dezenas sorteadas, vários apostadores receberam premiação em dinheiro por terem acertado a maioria dos números que saíram no concurso.

Em suma, 70 apostas fizeram a quina e ganharam R$ 80.398,82, cada uma. Já a quadra teve 5.774 ganhadores, que faturaram R$ 1.392,42, cada.