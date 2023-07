Conforme definição do próprio Nubank, as Caixinhas foram criadas para ajudar os clientes a realizarem seus próprios planos financeiros. Visto que com essa ferramenta, é possível guardar dinheiro de forma organizada e de acordo com as metas estabelecidas, diretamente pelo aplicativo do Nu. Independentemente do valor inicial, as Caixinhas são ideais para pessoas que desejam gerenciar dinheiro de diferentes planos e objetivos.

Caixinhas do Nubank: quanto rendem R$ 30 mil?

Em suma, existem diferentes opções de investimento disponíveis nas Caixinhas do Nubank. Entenda o funcionamento de cada opção e escolha a que melhor atender suas necessidades.

RDB Diário

O RDB do Nubank é um investimento que acompanha 100% do CDI, oferecendo estabilidade. Desse modo, na modalidade com liquidez diária, é possível solicitar o resgate a qualquer momento, e o valor é creditado na conta em até um dia útil.

Além disso, o RDB do Nubank conta com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Esse investimento é especialmente recomendado para metas de curto prazo e é o tipo de aplicação utilizado na Caixinha de Reserva de Emergência.

RDB Imediato

O RDB do Nubank com liquidez imediata oferece as mesmas características do RDB com liquidez diária. No entanto, nesse caso, o resgate do dinheiro é creditado imediatamente na conta.

Por esse motivo, é recomendado para a Caixinha de Reserva de Emergência, já que imprevistos podem ocorrer a qualquer momento. É importante destacar que o RDB Imediato é uma opção exclusiva das Caixinhas do Nubank.

RDB Planejado

Em resumo, essa opção combina as características dos dois tipos de RDB mencionados anteriormente. Com o RDB Planejado, é possível escolher uma data específica para resgatar o dinheiro investido. De modo geral, a rentabilidade dependerá do prazo escolhido para o resgate, começando em 100% do CDI.



Quanto maior o prazo escolhido, maior será a rentabilidade. Para utilizar essa opção, é necessário ter um valor depositado na Caixinha em um RDB com liquidez diária. A partir do segundo depósito, é possível escolher o RDB Planejado, trancando o dinheiro até a data escolhida.

Fundo Nu Reserva Imediata

Esse fundo de investimento tem uma estratégia majoritariamente voltada para renda fixa, com o objetivo de superar 100% do CDI ao longo do tempo. No entanto, não é possível garantir que esse objetivo seja alcançado.

A rentabilidade desse fundo pode oscilar de acordo com os movimentos do mercado, como as condições econômicas e o desempenho das empresas. Por isso, não é possível calcular ou prever o rendimento deste fundo.

Rendimento das Caixinhas do Nubank com RDB

Conforme informações oficiais, as Caixinhas do Nubank que utilizam o RDB têm um rendimento anual de 13,65%, acompanhando 100% do CDI, que é uma taxa muito próxima da taxa Selic atual de 13,75%. Em média, a Caixinha tem um rendimento de 1,07% ao mês, considerando o RDB.

Para exemplificar, se você deixar R$ 30 mil rendendo nessa Caixinha por um ano, o valor terá um acréscimo de R$ 4.095, sem considerar o desconto do Imposto de Renda. Portanto, ao final de um ano, o saldo bruto será de R$ 34.095.

A influência do tempo nos investimentos

De modo geral, o tempo é uma variável importante que influencia o rendimento do dinheiro investido. Em alguns casos, quem opta por deixar o dinheiro investido por um período mais longo pode encontrar opções mais rentáveis.

No entanto, isso não significa que os investimentos de curto e médio prazos não sejam válidos. É fundamental considerar outros fatores, como prazo de resgate, liquidez e risco, além do rendimento, ao escolher os ativos de investimento.

Para obter mais informações, acesse os canais oficiais do Nubank. Além disso, não deixe de planejar o seu processo de investimento, considerando os riscos envolvidos de forma geral.