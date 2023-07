Quantos pontos Messi tem que ganhar para o Inter Miami disputar os playoffs da MLS?

Lionel Messi gerou alvoroço nas redes sociais ao anunciar que seu próximo destino seria o MLS jogar para Inter Miami e agora os fãs aguardam ansiosamente a chegada da estrela argentina. No entanto, Messi e seus novos companheiros terão uma tarefa difícil se quiserem jogar os playoffs no início de sua aventura nos Estados Unidos.

Embora Messi chegará nos próximos dias a Miami, já que sua estreia pelo clube está marcada para 21 de julho contra Cruz Azul na Copa das Ligas, seu primeiro jogo na MLS seria no dia 20 de agosto, diante de sua torcida no DRV PNK Stadium e contra Charlotteno que seria o início de uma intensa luta para chegar aos playoffs.

Nesse momento isso é algo que parece complicado de se pensar, pois Inter Miami está classificado como lista morta na Conferência Oeste da MLS.

A equipe a ser treinada por Geraldo Martino tem 16 pontos em 19 jogos disputados e tem mais três jogos antes Messi chega e uma pausa para a Taça das Ligas. Cincinnati lidera a tabela com 44 pontos, enquanto cidade de orlando, último time com passagem direta aos playoffs, soma 31 pontos. Montreal e DC United tem 26 pontos na oitava e nona colocação, que agora disputariam a rodada do wild card.

Então, esperando o que Inter Miami pode somar nos próximos três jogos, ainda sem Messio antigo Barcelona e PSG jogador terá 12 jogos para levar o clube aos playoffs junto com Sérgio Busquetsoutro dos reforços, e Tata Martino.

Dois meses difíceis para Inter Miami e Messi

De 20 de agosto a 21 de outubro Messi e Inter Miami jogará 12 partidas, o que equivale a 36 pontos. E enquanto o argentino não chegará com a varinha mágica para vencer todos eles, será um forte impulso para suas aspirações de playoff. No momento a equipe está a 15 pontos dos playoffs e 10 pontos dos wild card, então parece difícil, mas há esperança.

Entre os jogos que Messi e empresa terá são os únicos contra Cincinnati e Nashvilleagora o primeiro da Conferência Oeste, mas também são seis jogos contra clubes na mesma situação, por enquanto fora dos playoffs.

Calendário do Inter Miami na MLS agora com Lionel Messi: