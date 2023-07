Quarta-feira é dia de mais um “Resolve Saúde no Ar” na Rádio Penedo FM

Em junho, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) estreou o quadro mensal “Resolve Saúde no Ar” dentro do Programa do João Lucas (Rádio Penedo FM/97,3 Mhz) e foi um sucesso de aceitação por parte dos ouvintes, sendo registrada uma grande resolutividade de demandas.

Durante o programa, foram feitas 30 solicitações tendo como assuntos marcações de cirurgias, exames e consultas. Todas elas foram resolvidas no mesmo dia. A SEMS pede que quem entrar em contato por telefone ou via whatsapp, fique atento. No primeiro programa, a equipe técnica tentou contactar com oito pessoas que mandaram mensagem, porém elas não atenderam as ligações.

Nesta quarta-feira, 12 de julho, a Secretária de Saúde Waninna Mendonça, juntamente com a equipe técnica da SEMS, estará novamente em contato direto com a população, a partir das 10 horas, para solucionar problemas.

As pessoas que tiverem algum tipo de problema relacionado com serviços de saúde pública devem entrar em contato durante o programa, com o cartão do SUS em mãos para que a equipe técnica faça o encaminhamento aos setores responsáveis e tenham suas solicitações atendidas.

Texto Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS