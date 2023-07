quase 10 mil inscritos; confira a concorrência por vaga

O concurso da Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza, no estado do Ceará, registrou quase 10 mil inscritos.

De acordo com o Cebraspe, foram recebidas ao todo 9.985 candidaturas em busca de uma das 50 vagas ofertadas entre os cargos de Auditor e Analista.

O cargo que recebeu o maior número de inscrições foi o de Auditor do Tesouro Municipal com 5.272 candidaturas para as 20 vagas oferecidas, o que representa uma concorrência de 263 candidatos por vaga.

Já o segundo cargo com maior interesse dos candidatos foi o de Analista Fazendário – Área Direito, com 1.435 inscrições.

Em contrapartida, o cargo de Analista Fazendário – Área Psicologia, foi o que registrou a maior concorrência, com 283 candidaturas para apenas uma vaga.

O cargo com menor número de inscritos foi o de Analista Fazendário – Área Geografia, onde 207 candidatos disputam uma das 4 vagas oferecidas, o que também representa o cargo com menor concorrência entre os inscritos.

Para conferir a relação completa de inscritos e a concorrência por vaga, clique aqui.

Consulta ao local de prova já está disponível

Os candidatos inscritos no concurso ISS Fortaleza para o cargo de Auditor devem realizar a consulta ao local de prova individualmente por meio do site da banca responsável pela seleção, o Cebraspe.

A aplicação da prova objetiva está marcada para este domingo, dia 16 de julho para o cargo de Auditor, e no dia 23 de julho, para o cargo de Analista.



Você também pode gostar:

Além da prova objetiva, o certame prevê também uma prova prática de caráter eliminatório e classificatório.

Concurso ISS Fortaleza oferece 50 vagas para analistas e auditores

A Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza oferece, ao todo, 50 vagas para os cargos de analista fazendário e auditor do Tesouro Municipal, conforme segue abaixo:

Cargos e vagas

Analista fazendário – 30 vagas;

Auditor do Tesouro Municipal – 20 vagas.

Os candidatos devem comprovar nível superior para concorrer a uma das vagas.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

Os salários oferecidos pelo ISS Fortaleza – CE variam entre R$ 14.864,93 a R$18.581,16 para o cargo de auditor e analista fazendário, respectivamente.

Atribuições de cargo ISS Fortaleza – CE

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo:

Analista fazendário do Tesouro Municipal

Executar atividades de natureza contábil, financeira, tributária e de suporte ao desenvolvimento das competências da Sefin;

Elaborar estudos e fornecer informações para subsidiar a política econômica, tributária e financeira do Município;

Executar atividades e rotinas pertinentes às áreas de programação e de execução orçamentária, financeira e contábil, inclusive quanto ao controle da dívida pública municipal;

Elaborar relatórios e propor rotinas para subsidiar o acompanhamento e controle do fluxo de recursos provenientes das transferências constitucionais, voluntárias e legais;

Atuar junto ao Contencioso Administrativo Tributário do Município, julgando, elaborando e proferindo decisões em processos administrativos tributários, ademais de outras atividades não compreendidas na competência privativa de Auditor do Tesouro Municipal;

Atuar em caráter adjutório nas demais atividades da Administração Tributária;

Elaborar e executar procedimentos referentes ao monitoramento dos sujeitos passivos dos tributos de competência do Município;

Desenvolver estudos e sugerir medidas para o perfeiçoamento das operações e procedimentos fiscais, propondo e elaborando, quando necessário, normas de procedimentos e manuais relativos aos tributos de competência municipal.

Auditor do Tesouro Municipal

Proceder estudos e prestar assessoramento na formulação de políticas e diretrizes financeiras e tributárias do Município, assim como na elaboração do planejamento estratégico da Sefin e no estabelecimento de metas para fins de avaliação de desempenho;

Coordenar e realizar atividades de tributação, arrecadação e fiscalização dos tributos municipais, inclusive quanto à constituição do crédito tributário, praticando os atos definidos na legislação específica;

Proferir decisões ou delas participar em processos administrativo-tributários, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e de reconhecimentos de benefícios fiscais;

Atender e orientar os contribuintes quanto às demandas de ordem fiscal-tributária;

Prestar consultoria em matéria tributária nos assuntos que são submetidos a seu exame, por solicitação do Gabinete do Secretário, e das demais unidades orgânicas da Sefin;

Realizar o acompanhamento e o controle do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, inclusive por meio de monitoramento eletrônico;

Desenvolver estudos socioeconômicos para análise de capacidades contributivas e sugerir medidas para o aperfeiçoamento das operações e procedimentos fiscais.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.