quase 100 VAGAS para níveis médio e superior

No estado do Rio Grande do Sul, a Emater (Assistência Técnica e Extensão Rural e Social) abre novo edital de processo seletivo para contratação de profissionais de nível médio/técnico e superior.

A banca responsável pela organização do processo seletivo é a Legalle Concursos.

Vagas e salários Emater – RS

Ao todo, a Emater – RS oferece 98 vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva. Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Assistente Administrativo I – 6 vagas;

Assistente Técnico Administrativo I – Contabilidade – 2 vagas;

Assistente Técnico Administrativo I – Informática – 2 vagas;

Assistente Técnico Administrativo I – Pessoal – 1 vaga;

Cinegrafista – 1 vaga;

Editor de Áudio e Vídeo – 1 vaga;

Extensionista Rural Nível Médio I – Agropecuária – 31 vagas;

Extensionista Rural Nível Médio I – Classificação de Produtos Vegetais – 7 vagas;

Extensionista Rural Nível Médio I – Social – 10 vagas;

Técnico em Enfermagem do Trabalho – CR;

Técnico em Segurança do Trabalho – CR;

Operador de Manutenção – CR;

Técnico em Edificações – CR.

Nível superior completo

Extensionista Rural Nível Superior I – Agropecuária – Engenharia Agrícola – CR;

Extensionista Rural Nível Superior I – Agropecuária – Engenharia Agronômica – 10 vagas;

Extensionista Rural Nível Superior I – Agropecuária – Engenharia Florestal – CR;

Extensionista Rural Nível Superior I – Agropecuária – Medicina Veterinária / Zootecnia – 10 vagas;

Extensionista Rural Nível Superior I – Social – Biologia – CR;

Extensionista Rural Nível Superior I – Social – Ciências Econômicas – CR;

Extensionista Rural Nível Superior I – Social – Ciências Sociais – CR;

Extensionista Rural Nível Superior I – Social – Desenvolvimento Rural – 1 vaga;

Extensionista Rural Nível Superior I – Social – Farmácia – CR;

Extensionista Rural Nível Superior I – Social – Pedagogia – CR;

Extensionista Rural Nível Superior I – Social – Serviço Social – 2 vagas;

Extensionista Rural Nível Superior I – Social – Tecnologia em Alimentos – CR;

Extensionista Rural Nível Superior I – Social – Turismo – 1 vaga;

Extensionista Rural Nível Superior I – Social – Meteorologia – CR;

Extensionista Rural Nível Superior I – Social – Estatística – CR;

Técnico Científico I – Medicina do Trabalho – 1 vaga;

Técnico Científico I – Administração e Finanças – 2 vagas;

Técnico Científico I – Analista de Sistemas – 4 vagas;

Técnico Científico I – Arquivologia – 1 vaga;

Técnico Científico I – Biblioteconomia – CR;

Técnico Científico I – Comunicação Social – Jornalismo – 1 vaga;

Técnico Científico I – Contabilidade – 1 vaga;

Técnico Científico I – Engenharia de Segurança do Trabalho – CR;

Técnico Científico I – Pedagogia – 1 vaga;

Técnico Científico I – Revisor – CR;

Técnico Científico I – Recursos Humanos – 1 vaga;

Técnico Científico I – Serviço Social – 1 vaga.



Os salários oferecidos pela Emater – RS variam entre R$ 2.230,10 a R$ 5.025,85, dependendo do cargo para uma jornada de trabalho entre 15 a 45 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Inscrições Emater – RS

Os interessados em participar do processo seletivo da Emater – RS têm entre os dias 17 de julho a 15 de agosto de 2023, no endereço eletrônico oficial da Legalle Concursos.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 85,00 a R$ 195,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas processo seletivo Emater – RS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

Prova teórico – objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório.

A aplicação da prova teórica – objetiva está prevista para o dia 24 de setembro de 2023.

CLIQUE AQUI para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.

