Quavo é algemado ao ser detido durante incidente em iate em Miami, mostra vídeo

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ.com

quavo estava a bordo de um iate em Miami quando dois homens teriam ameaçado o capitão do barco… e um vídeo mostra o rapper sendo detido pela polícia, embora ninguém tenha sido preso.

O TMZ obteve imagens do incidente de domingo no rio Miami, e você pode ver Quavo algemado com laços enquanto ele se senta no convés do barco e parece interagir com pelo menos três policiais.

Policiais em Miami dizem que receberam uma ligação para o 911 sobre um suposto assalto à mão armada em um iate, e a polícia diz que as pessoas no barco disseram a eles que dois homens ficaram agressivos com o capitão, que disse que o tempo de aluguel estava chegando ao fim … supostamente levando os homens a exigir um reembolso.

O relatório do incidente, obtido pelo TMZ, diz que um dos homens ameaçou matar o capitão e jogá-lo para fora do iate se ele virasse o barco.

Um membro da tripulação disse à polícia que viu um homem pegar a carteira e o celular do capitão, mas os policiais dizem que as pessoas no iate deram declarações conflitantes sobre essa alegação.

No vídeo, você também vê um grupo de mulheres sentadas no cais… enquanto as luzes da polícia piscam e Quavo se senta perto dos policiais com as mãos atrás das costas.

A polícia também diz ter encontrado duas armas de fogo no barco, mas acrescenta que as armas não foram usadas em nenhuma suposta ameaça.