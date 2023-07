Quavo e Lori Harvey não estão namorando, apesar de disputas em Los Angeles

O quavo dar Lori Harvey rumores de namoro foram alimentados por algumas fotos enganosas – e aprendemos que tudo o que eles realmente têm em comum agora é o mesmo gosto em restaurantes.

O burburinho é que as celebridades tiveram um almoço quente no San Vicente Bungalows – um ponto exclusivo de Los Angeles – e embora seja verdade que eles estavam lá na mesma hora esta semana, eles não estavam juntos.

Fontes próximas à situação disseram ao TMZ Hip Hop … Quavo estava sentado em uma mesa diferente de Lori e estava almoçando. Dizem que ele estava focado apenas nos negócios, e não em Lori.



TikTok / @_lexxdanielle

Até Lori tentou esmagá-lo comentando no post do TikTok que afirmava que eles deveriam estar namorando. Ela explicou que estava lá com amigos e Quavo co-assinou … chamando o post de “cap”.

Conversa real? Fomos informados de que as fotos deles saindo do local foram tiradas com 10 minutos de intervalo. Embora essa seja uma tática comum que os casais de celebridades usam para se livrar dos paparazzi, desta vez é apenas uma coincidência.

Lori ainda está namorando a estrela de “Snowfall” Damson Idrise Quavo está dando os retoques finais em seu álbum “Rocket Power”, que contará com sua colaboração com Futuro — aquele com isso tiro direto no Russel Wilson.