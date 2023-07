‘Que quebra de braço desagradável’: Pros reagem à terrível lesão no braço de Istela Nunes no UFC Vegas 77

Istela Nunes perdeu a quarta luta seguida no sábado, mas essa vai doer mais que as outras.

Na noite de sábado, Nunes enfrentou o estreante invicto Viktoriya Dudakova no UFC Vegas 77 e, infelizmente para Nunes, as coisas correram o pior possível. Com menos de um minuto de luta, Dudakova disparou para uma queda e enquanto Nunes tentava se defender, ela colocou o braço no tatame e a força da queda deslocou brutalmente seu cotovelo. A luta foi imediatamente interrompida apenas 34 segundos no primeiro round com Dudakova vencendo por nocaute técnico e certamente parece que Nunes terá uma longa recuperação.

Com uma lesão tão terrível, a comunidade do MMA foi rápida em reagir à terrível lesão, desejando felicidades e condolências ao lutador brasileiro. Confira abaixo o que os outros lutadores de Nunes no UFC disseram sobre a terrível lesão.

Merda. Isso é uma quebra de braço desagradável. Esperando uma rápida recuperação — michael (@bisping) 16 de julho de 2023

Eu ouvi você, mas essas são as regras (ou quebras) se algo acontecer onde um lutador não pode continuar devido a algo que era legal, então é uma vitória. https://t.co/khxGiD6v6J — michael (@bisping) 16 de julho de 2023

Ohh sinto-me tão mal pela Istela Nunes. Até porque acho que foi a última chance dela de provar que merece sua vaga no UFC.

espero que ela tenha outra chance #UFCVegas77 — Diana Belbita (@DianaBelbita) 16 de julho de 2023

Essa porra de braço!!!! — CHTOVERA (@chitoveraUFC) 16 de julho de 2023