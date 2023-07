‘Que surpresa’: Pros reagem à vitória de Julija Stoliarenko sobre Molly McCann no UFC Londres

Molly McCann era uma das estrelas locais do UFC Londres, mas Julija Stoliarenko tinha outros planos. Stoliarenko, que venceu apenas uma de suas cinco aparições no UFC indo para o evento desta noite na Inglaterra, se recuperou com uma vitória no armlock no primeiro round sobre o nativo de Liverpool.

A finalização deixou os fãs chocados na Arena O2 e outros lutadores de MMA impressionados nas redes sociais. Veja como os profissionais reagiram ao desempenho de Stoliarenko.