Quem é Jozie Schroder, a líder de torcida do Miami Dolphins que atrai a atenção dos fãs com sua dança?

Ddurante a atual entressafra, um Miami Dolphins A líder de torcida atraiu atenção significativa dos fãs nas mídias sociais devido ao seu desempenho notável e presença de destaque nos campos de treinamento e testes de líderes de torcida.

Jozie Schroderque já foi membro do golfinhos líder de torcida por mais de quatro anos, tornou-se amplamente admirada por suas habilidades excepcionais de dança e abdômen bem definido.

Enquanto ela continua a mostrar seu talento no campo de treinamento em South Beach este mês, SchroderA impressionante rotina de gerou um burburinho nas plataformas de mídia social.

Além de suas atividades de líder de torcida, Schroder ocupa um cargo em tempo integral como Wealth Management Client Associate no Bank of America Merrill Lynch, conforme declarado em seu perfil no LinkedIn.

Antes de ingressar no golfinhosela atuou como coreógrafa e treinadora de dança em meio período na Universidade de Miami.

Schroder mantém ativamente seus fãs informados por meio de vários canais de mídia social e, sem dúvida, é apreciado por seus seguidores.

Com quase 100.000 seguidores no Instagram e mais 45.000 no TikTok, esta líder de torcida popular acumulou um número significativo de seguidores online.

Após uma temporada de resultados mistos em 2022, o golfinhos estão cheios de otimismo ao entrar na próxima campanha de 2023.

A equipe está colocando suas esperanças na habilidade do quarterback Tua Tagovailoa para ficar em forma e evitar lesões na próxima temporada.