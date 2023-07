O Banco 001 é o Banco do Brasil e este código é utilizado em transferências chamadas de TED ou DOC. Esse número de apenas 3 dígitos também recebe o nome de COMPE, e tem uma função muito importante dentro das transações bancárias. Neste texto, apresentamos mais informações sobre esse tema para que você possa tirar as suas dúvidas.

Quem é o banco 001? É o Banco do Brasil?

Cada banco possui o seu próprio código COMPE, sendo que o do Banco do Brasil são estes três dígitos: 001. Esse código é usado na hora de uma pessoa fazer uma transferência para uma conta que seja do Banco do Brasil, a fim de que seja identificada a instituição bancária e a transação seja bem-sucedida. De todo modo, podemos dizer que se trata de uma espécie de “endereço”, podemos assim dizer.

O que é o código do banco e para que serve?

Que o código do Banco do Brasil é 001 você já sabe, mas, afinal, para que serve esse tipo de código? O que ele é, na prática?

O código pode ser descrito como um identificador dos bancos. Cada banco e cada instituição financeira possui o seu próprio código. Dessa maneira, é possível fazer transferências entre bancos diferentes, de forma efetiva, garantindo que o dinheiro seja passado de uma instituição para outra.

Em contrapartida, salvo em casos nos quais a transferência é via PIX, não é possível fazer o pagamento de um banco para o outro sem esse código. Portanto, ele é usado como uma “ponte” entre uma instituição e outra, e deve sempre ser usado nesse tipo de transação.

Assim sendo, igualmente você possui o número da sua conta para receber transferências e dinheiro de outras pessoas, o banco também possui esse número de identificação, podemos assim dizer.

Do mesmo modo, se você tentar fazer uma transferência para uma conta no Banco do Brasil, sendo que o dinheiro sairá de um outro banco, caso preencha com o código errado, o pagamento não será efetuado e você deverá rever os dados da sua transferência.

Qual o número do Banco do Brasil para fazer transferências?

Além de saber que o código do Banco do Brasil é 001, é importante ter em mente que esse não é o único código utilizado na hora de fazer uma transferência em situações específicas. Obviamente, esse é o código mais usado e normalmente será o 001 que você deverá preencher.

Porém, em algumas situações, pode ser necessário usar o número ISPB (Identificador do Sistema de Pagamentos do Brasil) para fazer as transferências corretamente. Para isso, o número é outro. Apesar de ser simples de decorar, é preciso estar atento à quantidade de caracteres. Nesse caso, o número é 00000000.

É importante ressaltar que esse número não é usado com muita frequência e a sua solicitação é bastante rara na hora de fazer transações entre os bancos. Ainda assim, é possível que em algumas circunstâncias ele seja realmente solicitado.

Ademais, o número que normalmente será utilizado é realmente o 001.