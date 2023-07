Quem é o BANCO 260? É o Nubank?

Muitas pessoas se perguntam quem é o banco 260, além de não compreender, na prática, o que é esse código. E como todos os bancos têm números identificadores nesse sentido, a confusão pode ser ainda maior. Por isso, preparamos este guia com tudo o que você precisa saber sobre esse assunto, além de tirar a sua dúvida sobre o código identificador do Nubank. Acompanhe e saiba mais!

O Nubank é o banco 260?

Sim, o Nubank é o banco cujo código é 260. Esse é um identificador do banco roxinho, e deve ser usado nas transferências para que essa instituição financeira seja identificada. Esse código só funcionará em transferências para contas do Nubank, pois é um número intransferível. Isto é, jamais esse código poderá ser usado por outro banco, por exemplo.

O que significa esse código 260?

Basicamente, podemos dizer que o código 260 do banco Nubank é uma espécie de “identidade” do banco, igual as pessoas têm o seu número de identidade e CPF. Dito de outro modo, é um identificador para que possamos fazer transferências de bancos diferentes para o Nubank.

Pois imagine a seguinte situação: se tivéssemos que fazer uma transferência entre o Bradesco e o Nubank, mas não existisse esse “endereço” do Nu, como poderíamos ter a certeza de que a transferência seria feita para a conta que realmente queremos? Seria difícil, concorda? Por isso, esse código é muito importante e significa, na prática, um identificador do Nubank.

Quando preciso usar o código 260?

Esse código deve sempre ser usado em transferências bancárias, quando você vai transferir algum valor de outro banco para uma conta do Nubank. Além disso, quando uma pessoa que tem conta em outra instituição financeira deseja fazer a transferência de um valor para você, ela também precisará desse número para preencher na hora de enviar o valor.

Caso contrário, a transferência não acontecerá e você não receberá o seu dinheiro. Do mesmo modo, se esse número for preenchido de forma equivocada, também não será finalizada a transação. Salvo em casos nos quais a pessoa preencha com dados de outro banco e que existam, de fato, o que é bastante difícil, concorda?



É necessário usar esses códigos com o pix?

Desde a criação do PIX, tudo ficou mais fácil na hora de fazermos transferências entre contas de instituições diferentes, e isso é inegável. Agora, podemos transferir e receber dinheiro de forma instantânea, a qualquer hora do dia e a qualquer dia da semana.

Entretanto, nesses casos não precisamos usar o código do banco para efetuar a transferência. Tudo o que precisamos é da chave PIX da outra pessoa. Como essa chave só pode ser cadastrada em um banco por vez, não há como transferirmos para uma chave e o dinheiro cair em uma conta que a pessoa não deseja.

Portanto, por conta desses motivos é que não precisamos usar esses códigos em transferências via chave PIX, mas, sim, apenas em transferências TED e Doc.