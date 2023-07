‘Quem é o próximo?’: Jiri Prochazka reage a Jamahal Hill desocupando o título dos meio-pesados ​​do UFC; Hill responde

Jiri Prochazka entende o que Jamahal Hill está passando, mas ele está de olho no título dos meio-pesados, mais uma vez vago.

O caos da divisão começou em dezembro passado, quando uma lesão no ombro forçou Prochazka a desistir de sua defesa do campeonato agendada contra Glover Teixeira no UFC 282, e o levou a desocupar o título – que acabou sendo conquistado por Hill quando dominou Teixeira no UFC 283. Na quinta-feira , Hill revelou que sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles e que estava desocupando o título.

Prochazka, que caminha para a volta ao octógono, reagiu à notícia nas redes sociais.

@JamahalH Cara, me desculpe, eu estava realmente ansioso pela nossa luta. Eu aprecio o seu lançamento do título. Somente uma pessoa que passou por essa situação pode apreciar tal coisa. Quem é o próximo?

vencedor Blachowicz X Pereira ou ?#EU SOU O CAMPEÃO ///\\\ — Jiri BJP Prochazka (@jiri_bjp) 14 de julho de 2023

“[Jamahal] cara, me desculpe, eu estava realmente ansioso para a nossa luta”, disse Prochazka. “Eu aprecio o seu lançamento do título. Somente uma pessoa que passou por essa situação pode apreciar tal coisa.

“Quem é o próximo? [Me vs.] vencedor de Blachowicz x Pereira? Ou, eu sou o campeão.”

Prochazka conquistou o título quando finalizou Teixeira na quinta rodada de sua emocionante luta pelo título no UFC 275 em junho de 2022, melhorando o recorde do UFC de 30 anos para 3-0 e estendendo sua seqüência de vitórias consecutivas para 13 vitórias consecutivas.

Os ex-campeões do UFC Blachowicz e Alex Pereira competirão no co-evento principal do UFC 291 em 29 de julho.

ATUALIZAR: Hill respondeu a Prochazka na manhã de sexta-feira com a esperança de agendar uma futura luta após seu retorno ao octógono.