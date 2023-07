Quem é Rex Heuermann? O suposto serial killer responsável pelos horríveis assassinatos de Gilgo Beach

Rex Heuermann, um arquiteto que corresponde à descrição do serial killer responsável por inúmeras mortes na área de Praia do Gilgo em Long Island foi detido pelas autoridades na sexta-feira.

Rex Heuermann é suspeito de usar telefone queimado para entrar em contato com as vítimas

As autoridades policiais reduziram o suspeito a um homem branco que tem entre 20 e 40 anos “casado, bem-educado e bem falado. Ele é financeiramente seguro, tem um emprego,” e também estava familiarizado com o Ocean Parkway em Long Island, neste ponto, Rex Heuermann combina cada caixa das suspeitas.

De acordo com relatórios do New York Post e da polícia, Rex Heuermann está sendo acusado de pelo menos 4 assassinatos dos possíveis 15 corpos que foram encontrados no Ocean Parkway área.

O arquiteto casado e pai de dois filhos deixou traços de DNA em uma massa de pizza abandonada encontrada perto do corpo da vítima.

O modus operandi de Rex Heuermann era usando um celular queimador com o perfil de “Andrew Roberts” com o qual ele daplicativos de namoro baixados e marcaram consultas com três das quatro vítimas. Quando a polícia encontrou o telefone tei, liguei muitos pontos, incluindo vídeos de CCTV dele comprando um telefone descartável que corresponda à descrição.

O Chevrolet Avalanche de Rex Heuermann foi identificado por uma testemunha ocular

O “Gilgo Quatro,” caso tornou-se popular em 2010 já que os corpos das mulheres foram encontrados envoltos em estopa com poucos dias de diferença.

As autoridades triangularam o IP do celular e rastrearam algumas buscas relacionadas aos assassinatos, incluindo “garota implorando por pornografia de estupro”menina bonita com rosto machucado pornô” e “pornô amarrado e estuprado“.

Somado às milhares de buscas por pornografia violenta, parecia que ele estava surpreso por não ter sido pego, pois iria pesquisar questões muito específicas, incluindo “Por que o serial killer de Long Island não foi pego?,” e “Por que a polícia não conseguiu rastrear as ligações feitas pelo serial killer de Long Island?“.

Neste ponto, Rex Heuermann se declarou inocente ao chamado “Gilgo Four” e a história ainda está em desenvolvimento.