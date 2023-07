Quem é Sharla McBride? DJ demitido por comentários sexistas dirigidos a respeitado repórter esportivo

EUum incidente recente que gerou indignação, um DJ da principal estação de rádio do Comandantes de Washington da NFL enfrentou as consequências de seus comentários inadequados no ar. O DJ, conhecido como Michael Sorceou Don Geronimoestava transmitindo ao vivo com seu co-apresentador Crash Young do centro de treinamento da equipe na Virgínia quando eles atacaram uma repórter esportiva local.

O repórter em questão era Sharla McBride de WUSA9-TV, que estava em missão cobrindo a equipe. Durante a transmissão ao vivo, Geronimo e Jovem referiu-se a ela como “Barbie” e “uma líder de torcida“, exibindo sexismo flagrante no ar.

Seus comentários ofensivos não param por aí. quando eles viram McBride conduzindo entrevistas mais tarde, eles continuaram suas comportamento não profissional. A dupla fez mais comentários sobre sua aparência, reforçando sua sexista posição.

No entanto, as consequências de suas ações foram rápidas. WBIG-FM BIG 100propriedade de mídia iHeart e atualmente em um contrato de três anos com o Comandantes de Washington, levou o assunto a sério. Após uma revisão interna, eles prontamente demitiram Dom Gerônimo.

iHeartMedia’s presidente da região DC, Aaron Hyland, emitiu uma declaração enfatizando que tal comportamento não estava alinhado com os valores fundamentais da empresa. O incidente lançou luz sobre a importância de promovendo respeito, empatiae tratamento igual para todos os indivíduos, independentemente do sexo, em qualquer local de trabalho.

McBrideuma experiente âncora/repórter de notícias e esportes com 17 anos de experiência, expressou sua mágoa e profunda ofensa no comentários sexistas. Ela considerou isso inapropriado, pouco profissional e embaraçoso. O incidente não apenas a desacreditou como profissional, mas também destacou o impacto prejudicial de objetificando mulheres.

Resposta dos comandantes a comentários sexistas: exigindo respeito e ação rápida

WUSA9’s Director Geral, Richard Dyer, ecoou o sentimento, condenando a objetificação das mulheres e enfatizando a necessidade de respeito em todos os locais de trabalho. Ele enfatizou que tais ações não deveriam ser tomadas de ânimo leve e exigiu uma ação apropriada.

O fato chamou a atenção do Comandantes de Washington‘ novo grupo de propriedade, liderado por Josh Harris. O grupo proprietário havia adquirido a franquia da Dan Snyder mais cedo para um espantoso US$ 6,05 bilhões em meio a uma investigação má conduta no local de trabalho.

Respondendo à situação, o porta-voz dos comandantes garantiram que tomaram medidas imediatas para garantir uma local de trabalho seguro e respeitoso. Geronimo e Young foram impedidos de transmitir do campo de treinamento como consequência de suas ações.

O porta-voz dos Comandantes também afirmou que eles estavam trabalhando em colaboração com iHeart para resolver o problema e espera que medidas apropriadas sejam tomadas durante o investigação interna.

Este incidente serve como um lembrete de que comentários sexistas não têm lugar na indústria da mídia ou em qualquer ambiente profissional. Ressalta a necessidade de esforços contínuos para promover igualdade de gênero e respeito a todos os indivíduos, enfatizando que a mudança começa com a responsabilização e ação rápida contra tais comportamentos.