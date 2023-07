Quem NÃO tem CNH PODE pilotar estas motos; saiba quais

A CNH (Carteira Nacional de Habilitação) também popularmente chamada de carteira de motorista, é o documento considerado oficial. É utilizado no Brasil para atestar a aptidão de uma pessoa para conduzir veículos automotores terrestres.

Consequentemente, os condutores devem portar obrigatoriamente esse documento ao dirigir veículos. A CNH contém várias informações sobre o indivíduo, como sua fotografia, dados dos principais documentos e outras informações, como a necessidade de uso de lentes corretivas ou óculos durante a condução.

No entanto, muitas pessoas desconhecem que existem motocicletas que podem ser conduzidas sem a exigência da carteira de motorista. Portanto, a seguir, confira quais veículos estão inclusos nessa lista.

Quais são as diretrizes recentemente estabelecidas pelo Contran?

Nos últimos dias, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou uma resolução atualizada. O objetivo é modernizar a classificação das motocicletas, bicicletas elétricas e outros dispositivos de mobilidade. Essa nova regulamentação esclarece pontos importantes, inclusive sobre quais motos podem ser conduzidas sem a necessidade de uma carteira de motorista.

A legislação em questão foi aprovada em 15 de junho e traz atualizações na classificação de veículos de duas rodas, como bicicletas e ciclomotores. Segundo informações divulgadas pelo Contran, a medida busca esclarecer as normas e simplificar o processo de registro e licenciamento.

É válido destacar que essa medida acompanha o crescente aumento desses tipos de veículos nas vias de todo o país. As pequenas motos elétricas e motonetas têm se tornado cada vez mais comuns nas cidades. Diante disso, as autoridades de trânsito veem a necessidade de estabelecer as regras claras para a condução desses veículos.

Dessa forma, as normas estabelecidas pelo Contran para os veículos são as seguintes:

Bicicleta – Meio de transporte movido pela força humana, composto por duas rodas e que não opera de maneira similar a uma motocicleta, conforme estipulado no Código de Trânsito Brasileiro (CTB);

Ciclomotor – Veículo de duas ou três rodas com um motor de até 50cm³. Esses veículos possuem uma velocidade máxima limitada a 50 km/h. Equipamentos de mobilidade individual motorizados, incluindo skate, patinete e monociclo elétrico.

Motocicletas que podem ser conduzidas sem CNH



Com base nas características definidas para cada tipo de veículo, a pergunta que surge é: afinal, quais motocicletas não requerem uma CNH para serem conduzidas? A resposta é que atualmente não há nenhum modelo de motocicleta no Brasil que possa ser dirigido sem a necessidade de uma carteira de motorista ou uma Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC). Além disso, é obrigatório que todas elas estejam devidamente emplacadas e licenciadas.

Conforme enfatizado pelo Contran, para motocicletas, ciclomotores e motonetas, é obrigatório o registro e emplacamento. E, como mencionado anteriormente, é necessário possuir uma ACC ou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para conduzi-los.

Principais regras para pilotar uma moto

As principais leis para pilotar moto incluem:

Capacete – O uso do capacete é obrigatório por lei e deve ter certificação do INMETRO;

Calçado – É proibido pilotar motos com chinelos, calçados de salto alto ou sandálias que não ficam presas adequadamente aos pés;

Idade mínima para transportar crianças – A nova lei de trânsito aumentou a idade mínima para transportar crianças em motos para 10 anos;

Farol aceso – É obrigatório manter o farol aceso durante o dia;

Pilotagem defensiva – É importante adotar uma pilotagem defensiva, evitando manobras arriscadas e respeitando as leis de trânsito.

Valores de multa para as principais infrações relacionadas às motocicletas

