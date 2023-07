O concurso Polícia Penal ES ( Espírito Santo) está aberto com oferta de 600 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 4.341,06.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 24 de agosto, no site da banca organizadora, IBADE, ao custo de R$ 68,80. Porém, quem pode se candidatar a uma das vagas?

Quem pode se inscrever no concurso Polícia Penal ES?

Para ser um policial penal é preciso cumprir com os seguintes requisitos:

Ter, na data da posse, 18 anos de idade , no mínimo, quando for convocado para o curso de formação;

, no mínimo, quando for convocado para o curso de formação; Possuir, na data da posse, Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, ministrado por escola oficialmente reconhecida;

ou equivalente, ministrado por escola oficialmente reconhecida; Possuir, na data da posse, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) “B” ou superior;

ou superior; Ter sido aprovado e classificado no Concurso Público;

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, em caso de nacionalidade portuguesa;

Estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos;

Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

Encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;

Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo público;

Estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo, fato apurado pela Perícia Médica Oficial a ser designada;

Apresentar declaração negativa de antecedentes criminais;

Não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos;

Apresentar declaração de bens.

Como serão as provas do concurso Polícia Penal ES?

As provas estão marcadas para 08 de outubro. Vale lembrar que o certame vai contar com várias fases. Além da prova objetiva serão:

Prova de redação , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Teste de aptidão física , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exame de saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exame psicotécnico , de caráter eliminatório; e

, de caráter eliminatório; e Investigação social, de caráter eliminatório.

A prova objetiva do concurso Polícia Penal ES será dividida da seguinte forma:

a) Conhecimentos Gerais (35 questões): Língua Portuguesa – 15 questões; Informática – 05 questões; Raciocínio Lógico – 10 questões; Atualidades – 05 questões.

b) Conhecimentos Específicos (25 questões): Direitos Humanos – 05 questões. Direito Administrativo – 06 questões; Direito Penal – 08 questões; Processo Penal – 06 questões.



A prova de redação terá valor de 100 pontos e abrangerá tema que será fornecido no momento da prova. As avaliações serão realizadas nos municípios de Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo.

Exercícios do TAF concurso Polícia Penal ES

O Teste de Aptidão Física vai acontecer entre os dias 06 e 14 de janeiro com os seguintes exercícios:



Teste de Barra Estática (sexo feminino);

Teste de Barra Física (sexo masculino);

Abdominal (ambos os sexos);

Corrida (ambos os sexos) – em pista local.

Outros concursos polícia penal

O concurso Polícia Penal AC (Acre) teve o edital retificado. Com a mudança, houveram alterações nas inscrições e na data da prova. Antes as inscrições poderiam ser feitas até o dia 24 de julho, agora, os interessados poderão se inscrever até o dia 7 de agosto, podendo ser efetuado o pagamento da taxa de participação até o dia 8.

O cadastro pode ser feito no site da banca organizadora, IBFC. As taxas foram definidas de acordo com escolaridade, sendo: nível médio: R$ 53,00 e nível superior: R$ 72,00 a R$ 81,00.

Sobre as provas que seriam realizadas no dia 01 de outubro, agora, estão marcadas para 15 de outubro de 2023.

Vagas Polícia Penal Acre

São 329 vagas no total para diversos cargos. Confira as oportunidades abaixo:

Nível médio

Cargo Vagas Remuneração Técnico Administrativo e Operacional 49 R$ 3.221,90

Nível superior

Cargo Vagas Remuneração Agente de Polícia Penal (masculino e feminino) 261 R$ 4.366,60 Assistente Social 7 R$ 5.131,34 Engenheiro Civil 1 R$ 6.561,76 Especialista em Execução Penal 4 R$ 5.131,34 Psicólogo 7 R$ 5.131,34

O que faz um agente policial?

De acordo com o edital, as principais atribuições são:

Planejar, coordenar, executar e controlar a ordem pública dos estabelecimentos penais, unidades administrativas correlatas da polícia penal, bem como policiamentos, atividades de atendimentos, serviços de vigilâncias, custódias, escoltas, revistas pessoais, em objetos, guarda, assistências e orientações às pessoas recolhidas nas Unidades Prisionais;

Incursões em áreas de alto risco em apoio aos outros órgãos de segurança pública ou de atividades de policiamento preventivo destinada à fiscalização de custodia dos beneficiados pelo sistema de monitoramento eletrônico;

Apurar as infrações cometidas dentro dos estabelecimentos penais, ressalvadas as competências das polícias judiciárias; comunicar ao Poder Judiciário, ao Ministério Público Estadual – MPE e à Defensoria Pública Estadual – DPE sobre infrações e crimes praticados em Unidades Penais;

Lavrar termo circunstanciado de ocorrência no âmbito de atuação da Polícia Penal e nas hipóteses previstas em lei, encaminhando-o à autoridade competente; realizar a proteção do perímetro de todas as dependências prisionais, ou em locais público ou privado, no interesse público, onde haja custodiado de forma transitória ou permanente, sob a égide da Polícia Penal, podendo, ainda, revistar pessoas, ou vistoriar veículos;

Atuar em ocorrências de fuga iminente e imediata, no planejamento de recaptura de foragidos das Unidades Penais, custodiado em geral e correlatas;

Executar recapturas ou capturas de foragidos da justiça no âmbito da Polícia Penal;

Dirigir e atuar em Núcleo de Informação e Inteligência Policial Penal, visando à prevenção de crimes e outros sinistros relacionados ao Sistema Penal ou correlatos;

Atuar e dirigir Unidade Policial de Monitoração Eletrônica de presos, fiscalizando a aplicação de sanção imposta ao monitorado; colaborar com políticas sociais voltadas para o sistema prisional;

Cumprir diligência no âmbito de instrução de processos oriundos de faltas disciplinares relativas à execução da pena, quando solicitado pelo órgão competente; coordenar os sistemas informatizados de rede e bancos de dados próprios, com apoio de outras instituições quando necessário, controlando os acessos de servidores da Polícia Penal no interesse do serviço policial;

Como serão as provas do concurso Polícia Penal Acre?

A prova objetiva está marcada para 15 de outubro de 2023. A fase contará com 60 pontos, será aprovado o candidato que:

a) tenha acertado, no mínimo, 15 (quinze) pontos na prova de Conhecimentos Gerais;

b) tenha acertado, no mínimo, 30 (trinta) pontos na prova de Conhecimentos Específicos; e

c) tenha acertado, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) pontos do total da prova objetiva.

As provas do concurso Polícia Penal Acre serão aplicadas em:

Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá do Estado do Acre.