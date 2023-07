O concurso TRT SC ( Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina) anuncia que o edital foi liberado com salários de até R$ 15,1 mil.

Os interessados poderão se inscrever no período de 31 de julho a 28 de agosto, no site da banca organizadora, FCC (Fundação Carlos Chagas), ao custo de R$ 90,00 a R$ 110,00.

Porém, você sabe quais os requisitos dos cargos ofertados?

Quem pode se inscrever no concurso TRT SC?

Para se inscrever é preciso cumprir os requisitos de cada cargo. Veja:

Técnico Judiciário Área Administrativa Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Especialidade de Agente de Polícia Judicial Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação e carteira nacional de habilitação categoria “B” ou superior. Especialidade em Tecnologia da Informação Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação, acrescido de um curso de programação que tenha, no mínimo, 120 horas/aula, ou curso técnico na área de informática expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.



Analista Judiciário Área Judiciária Diploma de Graduação em Direito, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação Oficial de Justiça Diploma de Graduação em Direito, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Área Administrativa Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Contabilidade Diploma de Graduação em Contabilidade, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe Medicina do Trabalho Diploma de Graduação em Medicina e pós-graduação em Medicina do Trabalho, devidamente registrados, reconhecidos pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe Engenharia Civil Diploma de Graduação em Engenharia Civil, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe. Engenharia Elétrica Diploma de Graduação em Engenharia Elétrica, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação Tecnologia da Informação Diploma de curso superior em Informática, ou de qualquer outro curso superior acrescido de curso de Pós-Graduação na área de Informática, devidamente registrados e fornecidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.



Como serão as provas do concurso TRT SC?

O concurso será composto de fase objetiva e discursiva.

As provas objetiva e discursiva do edital TRT SC serão realizadas nas cidades de Blumenau, Criciúma, Chapecó, Florianópolis, Itajaí, Joinville, Lages, Mafra, Joaçaba e Tubarão.

Vale lembrar que a fase objetiva será composta por 60 questões.



A prova discursiva-redação do edital TRT SC será aplicada aos cargos de Analista Judiciário nas Áreas Judiciária, Oficial de Justiça – Avaliador Federal e Administrativa; e para Técnico Judiciário na Área Administrativa.

Segundo o edital, o candidato deverá desenvolver um texto dissertativo-argumentativo a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral e valerá 10 pontos, sendo até 4 para o conteúdo, até 3 para a estrutura e até 3 para a expressão.

Outros concursos TRT

O concurso TRT 11 ( Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região) tem o edital confirmado para 2023. Os esclarecimentos são do presidente da comissão organizadora, desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes.

O certame, inclusive, já conta com banca organizadora. A FCC é a empresa responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

Vagas concurso TRT 11

As oportunidades do concurso TRT 11 serão para técnicos e analistas, entretanto, o quantitativo ainda não foi informado. As áreas contempladas serão:

tecnologia da informação

engenharia

arquitetura

enfermagem

psiquiatria

biblioteconomia

Vale destacar que o tribunal conta com um parecer do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) para o preenchimento de 80 postos em 2023, distribuídos da seguinte forma:

técnico – 41 vagas

analistas – 39 vagas