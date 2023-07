Quem recebe HOJE sexta-feira(21)? Confira o calendário

O Bolsa Família é um programa social relevante no Brasil que oferece suporte financeiro para milhões de famílias em todo o país. O Benefício, através da transferência de renda, ajuda as famílias mais pobres do Brasil. O programa distribui um valor médio de R$ 684,17 por mês para cerca de 20,9 milhões de famílias, totalizando um montante aproximado de R$ 14 bilhões.

O governo brasileiro, através da Caixa Econômica Federal , realiza hoje o pagamento da parcela de julho do programa Bolsa Família para os beneficiários. Este artigo traz todas as informações importantes sobre o pagamento do benefício do bolsa.

Novos Adicionais no Bolsa Família e o valor médio do Benefício

A partir de março deste ano, o Bolsa Família passou a pagar um adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos. Além disso, a partir deste mês, as famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos passam a receber um novo adicional de R$ 50.

Com esses novos adicionais, o valor médio do benefício Bolsa Família aumentou para R$ 684,17. O valor mínimo é de R$ 600, mas com os novos adicionais, o benefício pode chegar a R$ 900 para aqueles que cumprem os requisitos para receber ambos os adicionais.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa de transferência de renda do governo federal vai atingir 20,9 milhões de famílias em julho, com um gasto total de R$ 14 bilhões. Hoje, 21 de julho, a Caixa Econômica Federal realiza novo pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com NIS 4.

Integração com o CNIS e a Busca Ativa de beneficiários

A partir de julho, os dados do Bolsa Família passarão a ser integrados com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Com essa integração, 341 mil famílias foram excluídas do programa por terem uma renda superior à permitida pelo Bolsa Família.

Por outro lado, outras 300 mil famílias foram incluídas no programa em julho, graças à política de busca ativa, que se concentra nas pessoas mais relacionadas que têm direito ao complemento de renda, mas não o recebem.

Quase 2,2 milhões de famílias estão na regra de proteção em julho. Essa regra permite que as famílias que conseguem emprego e melhoram a renda continuem recebendo 50% do benefício a que conseguem direito por até dois anos.

Reestruturação do Bolsa Família e o Calendário de Pagamento

Desde o início do ano, o programa social voltou a se chamar Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição.



O pagamento do Bolsa Família ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês, de acordo com o final do NIS do beneficiário.

Conforme Calendário de pagamentos do Bolsa Família, já receberam seus valores os beneficiários dos NIS 1, NIS 2 e NIS 3, restando os demais NIS, sendo hoje específico para o grupo do NIS 4:

18 de julho: NIS de final 1;

19 de julho: NIS de final 2;

20 de julho: NIS de final 3;

21 de julho: NIS de final 4;

24 de julho: NIS de final 5;

25 de julho: NIS de final 6;

26 de julho: NIS de final 7;

27 de julho: NIS de final 8;

28 de julho: NIS de final 9;

31 de julho: NIS de final 0.

Neste mês não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas no CadÚnico. O pagamento voltará a ser feito em agosto.

O Bolsa Família continua sendo uma ferramenta importante para a redução da pobreza e da desigualdade no Brasil. Com os novos adicionais e a garantia do programa, mais famílias serão beneficiadas e o valor do benefício aumentará para muitos. Aqueles com o final do NIS 4 devem ficar atentos ao calendário de pagamento para não perder o dia do saque do benefício.