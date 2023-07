Quem tem direito aos benefícios de sobrevivência do Seguro Social?

EUDa mesma forma que você cuida da segurança financeira de sua família em caso de falecimento, é importante considerar o potencial Benefícios da Previdência Social que podem estar disponíveis para os sobreviventes.

Isso inclui indivíduos que são cônjuges, filhos ou pais de um trabalhador falecido.

Para se qualificar para esses benefícios, o trabalhador falecido deve ter acumulado histórico de trabalho suficiente no Seguro Social.

Como funcionam os créditos de benefícios da Previdência Social?

Um trabalhador no EUA pode ganhar um máximo de quatro créditos por ano. Por exemplo, em 2023, um cônjuge pode ganhar um crédito para cada US$ 1.640 de salário ou renda de trabalho autônomo.

Uma vez que o cônjuge acumule 6.560 dólares em rendimentos, terá obtido o máximo de quatro créditos por ano.

O número de créditos necessários para fornecer benefícios da Previdência Social a um sobrevivente depende da idade do trabalhador no momento de sua morte.

Para ter direito aos benefícios da Previdência Social, o indivíduo não precisa de mais de 40 créditos, equivalentes a 10 anos de trabalho.

No entanto, quanto mais jovem o trabalhador, menos créditos ele precisa para que seus familiares sejam elegíveis para benefícios de sobrevivência.

Em certos casos, os sobreviventes podem ter direito a benefícios se o trabalhador falecido tiver obtido pelo menos seis créditos – equivalentes a um ano e meio de trabalho – nos três anos anteriores à sua morte.

Quais são as qualificações para receber benefícios de sobrevivência?

Certos membros da família podem ser elegíveis para receber benefícios mensais do Seguro Social. Isso inclui um cônjuge sobrevivente com 60 anos ou mais, ou 50 anos ou mais se tiver uma deficiência.

Além disso, um cônjuge divorciado sobrevivente pode ser elegível em circunstâncias específicas. Cônjuges sobreviventes de qualquer idade que cuidam do filho do falecido com menos de 16 anos ou que seja deficiente e receba benefícios para filhos também são elegíveis.

Além disso, filhos solteiros do falecido podem ser elegíveis se forem menores de 18 anos, até 19 anos se forem estudantes em tempo integral em uma escola primária ou secundária, ou se tiverem 18 anos ou mais e tiverem uma deficiência que começou antes dos 22 anos de idade.