Quem tem Direito? Quando será Liberado?

O Auxílio Mãe Solteira é uma iniciativa do Governo que visa fornecer suporte financeiro a mulheres que criam seus filhos sem um parceiro. Este artigo oferece uma visão geral completa do auxílio. O Auxílio Mãe Solteira é uma proposta de lei que foi sugerida por Assis Carvalho (ex-deputado) e pela deputada Erika Kokay. Atualmente, o projeto de lei está sendo analisado pelos congressistas e sua última tramitação ocorreu ainda no mês de junho de 2023, onde foi feito um Requerimento da Comissão de Saúde para a Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados.

Detalhes do Auxílio Mãe Solteira

O projeto de lei propõe um pagamento mensal fixo de R$ 1.200 para mulheres que são mães solteiras. O objetivo é ajudar essas mulheres a enfrentar os desafios financeiros que muitas vezes acompanham a criação de um filho sem o apoio de um parceiro.

Quem terá Direito ao Auxílio Mãe Solteira?

Para ser elegível para o Auxílio Mãe Solteira, uma mulher deve atender a várias condições. Ela deve:

Ter pelo menos 18 anos de idade

Não ter um parceiro ou cônjuge

Estar inscrita no Cadastro Único

Ter pelo menos um filho menor de 18 anos sob sua responsabilidade

Não ter emprego formal com carteira assinada

Não ser beneficiária de programas previdenciários ou assistenciais do INSS

Ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda familiar total de até três salários mínimos

Não receber seguro-desemprego

Não participar de qualquer programa de transferência de renda do governo federal, com exceção do Bolsa Família.

Quando começará?

Caso o projeto de lei seja aprovado, ele passará pelo processo de sanção presidencial. Depois disso, será necessário aguardar pelo menos 15 dias úteis para o início do pagamento do auxílio. O processo de inscrição para o Auxílio Mãe Solteira ainda não está aberto, visto que o projeto de lei ainda está sendo analisado. No entanto, é provável que as candidatas precisem se inscrever através do Cadastro Único.

O papel do Auxílio Mãe Solteira na sociedade brasileira

O Auxílio Mãe Solteira desempenhará um papel crucial para muitas mulheres brasileiras que lutam para sustentar seus filhos. Com o aumento das demandas da sociedade, este benefício pode fazer uma diferença significativa na vida dessas mulheres. Ele tem o potencial de oferecer um suporte financeiro significativo para as mães solteiras do Brasil. Continuaremos a acompanhar de perto os desenvolvimentos deste importante projeto de lei.

Com o Bolsa Família algumas mulheres já recebem acima de R$1000

Milhares de beneficiárias estão recebendo um benefício que pode superar R$ 1.000. Com a regulamentação do programa, é garantido um pagamento fixo de R$ 600 a todas as famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Destaca-se que, segundo a explicação recente do Governo Federal, cada membro da família tem direito a um benefício de R$ 142. No entanto, se a composição familiar não for suficiente para totalizar a parcela fixa de R$ 600, o governo garante o pagamento do valor complementar.

Bônus Adicionais Bolsa Família



Além do pagamento base, o Bolsa Família também oferece um bônus de R$ 150 para até duas crianças de zero a seis anos de idade. Este é um recurso adicional que ajuda a família a cobrir os custos de criação de filhos pequenos.

O Bolsa Família também oferece um extra de R$ 50 para gestantes, lactantes e jovens na faixa etária de sete a 18 anos de idade. Este recurso foi anunciado pelo Governo Federal em março, quando o programa foi oficialmente retomado.

Valor do Bolsa Família acima de R$1000

Exemplo: uma mãe com 3 filhos pequenos, com idades: 2, 4 e 6 anos. Como são quatro pessoas na família, o benefício básico é R$ 142 x 4, o que dá R$ 568. O governo federal, então, complementa o benefício, para atingir o mínimo de R$ 600.

Além dos R$ 600, a família vai receber mais R$ 150 por cada criança, pois todas têm menos de 7 anos. O valor final do Bolsa Família será de R$ 600 mais R$ 450(R$150×3), ou seja, R$ 1.050.

Elegibilidade para o Bolsa Família

Para ser elegível para o Bolsa Família, a família deve ter uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Ou seja, a renda total da família, dividida pelo número de membros, deve ser menor que R$ 218. Por exemplo, consideremos uma mãe solteira que cria três filhos pequenos. Trabalhando como diarista, ela ganha R$ 800 por mês. Como os filhos não trabalham, esses R$ 800 são a única renda da família. Dividindo R$ 800 (renda total) por quatro (número de pessoas na família), temos um resultado de R$ 200. Como R$ 200 é menor que R$ 218, essa mãe e seus três filhos têm direito a receber o Bolsa Família.