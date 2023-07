Quer trabalhar na Auster Nutri? Saiba como!

A Auster, empresa 100% brasileira, especializada no desenvolvimento, pesquisa, produção e distribuição de produtos para nutrição animal, está com ótimas vagas disponíveis no interior de São Paulo. Com isso, antes de falar mais sobre a companhia, veja a lista de cargos abertos:

Analista de Nutrição – Hortolândia – SP – Efetivo;

Analista Fiscal – Hortolândia – SP – Efetivo;

Assistente de Marketing – Hortolândia – SP – Efetivo;

Assistente de Qualidade – Hortolândia – SP – Efetivo;

Assistente de Recursos Humanos – Hortolândia – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Área Administrativa e Ciências Agrárias – Hortolândia – SP – Banco de talentos;

Auxiliar de Produção – Hortolândia – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Manutenção – Hortolândia – SP – Efetivo.

Mais sobre a Auster Nutri

Dando mais detalhes, vale frisar que a Auster é uma empresa que oferece uma diversificada linha de produtos para nutrição animal dedicados ao mercado brasileiro de suínos, aves e bovinos. Garante a qualidade da nutrição de animais em todo o Brasil e tem a plena confiança do produtor nacional.

Contando um pouco mais, cada vez mais a cadeia da produção animal busca aumento da eficiência, redução de custos, menos resíduos e baixo impacto ambiental. A Auster é uma empresa jovem e conectada com as necessidades do mercado. Isto é, investe nas mais modernas tecnologias disponíveis em nutrição animal para contribuir para o sucesso dos seus clientes.

Como efetivar a sua candidatura?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Auster Nutri, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos conferir. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes (funções, pré-requisitos, benefícios, horário de trabalho, turno e todo o resto) referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!