Quer trabalhar na Claro? Conheça as vagas ABERTAS!

A Claro, empresa que é uma concessionária de telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga e TV por assinatura, está contratando novos funcionários para compor o seu time. Dito isso, veja algumas das oportunidades abertas no momento:

Analista de Produção T.I Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de T.I – São Paulo – SP – Efetivo;

Arquiteto Cloud II – São Paulo – SP – Efetivo;

Arquiteto de Infraestrutura – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Ouvidoria – Anápolis – GO – Efetivo;

Cientista de Dados – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Ambiente de Teste – São Paulo – SP – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Sênior – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Especialista de Mercados em Desenvolvimento – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista Desenvolvedor – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Especialista de Sistema Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo de Mercados em Desenvolvimento – Castanhal – PA – Efetivo;

Executivo de Mercados em Desenvolvimento – Colatina – ES – Efetivo;

Executivo de Mercados em Desenvolvimento – Paranaguá – PR – Efetivo;

Gerente de Incentivos à Inovação – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Desenvolvimento de Negócios – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Gerente de Produtos Digitais – São Paulo – SP – Efetivo;

Líder técnico Data Product – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Claro

Sobre a Claro, podemos ressaltar que a empresa soma todas as tecnologias para criar a melhor e mais completa infraestrutura de conectividade do país. É multicampeã confirmada pelo Speedtest como Internet móvel mais rápida e estável e com rede wi-fi mais estável do Brasil, entre tantos outros reconhecimentos. Também é a 5º marca mais valiosa do Brasil (BrandZ).

No Brasil, está presente em mais de 4.800 municípios, somando mais de 83 milhões de clientes. Lidera o saldo de portabilidade há mais de 5 anos, sendo que, em 2022, tivemos 1,2 milhão de linhas portadas.

Como enviar o currículo?

Bom, agora que as vagas da Claro já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

