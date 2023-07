Quer trabalhar na Coca-Cola? Envie o seu currículo!

A Coca-Cola FEMSA, engarrafadora pública com o maior volume de vendas no Sistema Coca-Cola, comprometida com a geração valor econômico e bem-estar social e ambiental, está em busca de novos colaboradores. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira quais são os postos de trabalho em questão:

Supervisor (a) de Merchandising – Serra Gaúcha – Porto Alegre – RS – Representação Comercial;

Operador (a) de Fabricação de Xarope Simples – Processos Críticos – Santa Maria – RS;

Operador de Máquinas – Santa Maria – RS;

Promotor (a) – São Vicente – SP e Guarujá – SP – Demonstrador / Promotor;

Promotor (a) – Pindamonhangaba – SP – Demonstrador / Promotor;

Promotor (a) – Mogi das Cruzes, Guarulhos e São Paulo – SP – Demonstrador / Promotor;

Operador (a) de Empilhadeira – Guarulhos – SP – Operador de Empilhadeira;

Supervisor (a) de Operações – Passo Fundo – RS – Administração Geral;

Motorista Entregador (a) – São Paulo – SP – Motorista;

Xaropeiro – Porto Alegre – RS – Gastronomia;

Técnico (a) em Manutenção Mecânica – Santa Maria – RS – Manutenção Mecânica.

Mais sobre a Coca-Cola FEMSA

Dando mais detalhes, vale frisar que a Coca-Cola FEMSA é válido frisar que a companhia é responsável por produzir distribuir Coca-Cola, Fanta, Sprite, Del Valle, Schweppes e outras bebidas do portfólio da The Coca-Cola Company em 10 países.

Além disso, como trata-se de uma das marcas mais conhecidas de todo o mundo, está sempre em busca de evolução. No Brasil, a empresa está presente como Coca-Cola FEMSA Brasil, responsável por empregar cerca de 20 mil funcionários e atender mais de 72 milhões de consumidores, distribuídos nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro e em parte do estado de Goiás.

Como efetivar a sua candidatura?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de maneira intuitiva! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

