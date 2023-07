Quer trabalhar na Housi? Veja os cargos abertos!

A Housi, empresa que é uma proptech que oferece moradia sob demanda para quem deseja um aluguel flexível e 100% online, ajudando incorporadores a potencializarem suas vendas e investidores a maximizarem seus lucros, está com vagas disponíveis. Dessa maneira, se você quer um começar em um novo emprego, veja a lista de vagas disponíveis:

Analista de Inside Sales – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Product Owner Júnior – São Paulo – SP – Pessoa jurídica: Atuação na frente de Sustentação, com foco em resolução de incidentes e problemas. Apoiar na organização e gestão da frente, gerando e coletando indicadores e métricas, visando medir e garantir a eficiência do time, e aderência aos processos da empresa, bem como controle e atendimento de SLA’s e TMA’s;

Especialista em Performance – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de Talentos.

Mais sobre a Housi

Dando mais detalhes sobre a Housi, vale frisar que, com tecnologia e expertise em mercado imobiliário, a empresa nasceu para atender aos desejos de moradores, incorporadores e investidores. Em 3 anos de Housi, já está presente em mais de 100 cidades pelo Brasil, com 130 Incorporadores parceiros.

Além disso, em relação ao time de funcionários, muitos estão desde o início e a cada dia, as equipes crescem com a chegada de novos profissionais prontos para fortalecer a missão e aprender juntos. Por fim, para cada momento, uma Housi pronta para receber com conforto, localização, acesso a serviços e marcas, além do lifestyle que combina com liberdade.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



