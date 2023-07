Quer trabalhar na Quimex? Veja quais são os cargos!

A Quimex, empresa que tem a missão de produzir e beneficiar produtos químicos e metalúrgicos para suprir os mercados de agronegócio, químico, metalúrgico, de manufatura aditiva, de solda e outros segmento, está em busca de novos funcionários. Isto é, caso esteja buscando um novo emprego, confira quais são as vagas:

Analista de Custos Industriais – Pindamonhangaba – SP – Efetivo;

Analista de Qualidade – Uberaba – MG – Efetivo;

Analista Financeiro Sênior – Tesouraria – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Fiscal Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Financeiro – São Paulo – SP- Efetivo;

Coordenador (a) de Produção – Uberaba – MG – Efetivo;

Eletricista de Manutenção – Pindamonhangaba – SP – Efetivo;

Mecânico de Manutenção – Pindamonhangaba – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Pindamonhangaba – SP – Efetivo;

Técnico (a) Químico – Uberaba – MG – Efetivo.

Mais sobre a Quimex

Sobre a Quimex, podemos frisar que a companhia iniciou suas atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e metalúrgicos no ano de 2012, em Uberaba. A localização estratégica lhe permite atender rapidamente empresas da própria região, bem como do polo industrial do interior do estado de São Paulo, além de todo o território nacional.

Com funcionários dedicados e qualificados, consegue, ano após ano, bater novos recordes de produção. Só a título de exemplo, seus últimos dados envolvem uma comercialização de 2000 toneladas/mês e capacidade produtiva de 4000 toneladas/mês, apresentando um crescimento exponencial a cada ano.

Por fim, segurança, qualidade, sustentabilidade e uma logística bem estruturada são os pontos fortes que fazem da Quimex o que ela é hoje, uma das maiores empresas do segmento.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas da Quimex já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!