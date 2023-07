Quer trabalhar na Renner? Mais de 200 VAGAS estão abertas!

A Renner, famosa rede de lojas que é a maior varejista de moda do Brasil, está procurando pessoas para compor seu time ao redor do país. Assim, antes mesmo de falar mais sobre a empresa e sobre os seus 55 anos, veja algumas das vagas disponíveis:

Jovem Aprendiz – Jundiaí – SP – Aprendiz;

Jovem Aprendiz – João Pessoa – PB – Aprendiz;

Assistente de Loja – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Assistente de loja – Guarulhos – SP – Efetivo;

Assistente de Loja – Canoas – RS – Efetivo;

Assistente de Vendas – PCD – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Assistente de Vendas – PCD – Bragança Paulista – SP – Efetivo;

Assistente de Visual Merchandising – Jundiaí – SP – Efetivo;

Assistente de Visual Merchandising – Cotia – SP – Efetivo;

Auxiliar de estoque – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Estoque – Santo André – SP- Efetivo;

Fiscal de Loja (operação) – Vitória – ES – Efetivo;

Fiscal de Loja (Parque Shopping Maceió) – Maceió – AL – Efetivo;

Assistente de Produtos Financeiros – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Assistente de Produtos Financeiros – Manaus – AM – Efetivo;

Assistente de Produtos Financeiros- São Luís – MA – Efetivo;

Dentre muitas outras.

Mais sobre a Renner

Sobre a Renner, podemos frisar que trata-se de uma empresa referência no varejo. Hoje em dia, as Lojas Renner contam com um ecossistema de moda e lifestyle formado pelas marcas: Renner (que tem roupas e acessórios em diferentes estilos), Camicado (empresa do segmento de casa e decoração), Youcom (especializada em moda jovem) e ASHUA Curve & Plus Size.

Atualmente, com mais são mais de 600 lojas em operação, considerando todos os negócios. A empresa ainda opera com a Realize CFI, que apoia a atividade de varejo, através da oferta e gestão de produtos financeiros.

Como efetivar a sua inscrição?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Renner, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos conferir. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes (funções, pré-requisitos, benefícios, horário de trabalho, turno e todo o resto) referentes à vaga com atenção e se candidatar.

