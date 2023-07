Quer trabalhar no Atacadão? Confira as vagas!

Saiba mais sobre os cargos e veja como se inscrever!

O Atacadão, maior rede atacadista do Brasil e que está entre as melhores e maiores empresas do seu segmento no país, está com ótimos oportunidades espalhadas pelo território nacional. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho vagos:

Operador de Cartões – Palmas – TO – Venda Externa;

Operador de Cartões – Goiânia – Goiás – GO – Venda Externa;

Operador de Cartões – Taguatinga – DF – Venda Externa;

Operador de Cartões – Aparecida – GO – Venda Externa;

Assistente Administrativo – Todo Brasil – Representação Comercial;

Operador de Cartões – Gurupi – TO – Venda Externa;

Operador de Cartões – Cuiabá, Rondonópolis e Lucas do Rio Verde – MT – Venda Externa;

Estágio em Contabilidade – São Paulo – SP – Contabilidade;

Auxiliar de Recursos Humanos – Sapiranga – RS -Recursos Humanos (Generalista);

Auxiliar de Manutenção – Gravataí – RS – Manutenção em Geral.

Mais sobre o Atacadão

Sobre o Atacadão, é interessante frisar que estamos falando do maior atacadista brasileiro em número de lojas, o Atacadão está presente em mais de 200 cidades espalhadas por todos os estados do Brasil.

Além disso, possui uma história de 60 anos e mais de 70 mil colaboradores, a empresa tem atualmente mais de 300 unidades de autosserviço e 33 atacados de entrega, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais.

Também atua no e-commerce, integrando o canal de vendas online do próprio Atacadão com uma robusta operação de marketplace, possuindo um time superior a 300 vendedores parceiros de atacado.

Como enviar o currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos do Atacadão, para enviar o seu currículo basta acessar a página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.