Química Anastacio CONTRATA PROFISSIONAIS; Veja!

A Química Anastacio, uma das maiores distribuidoras de produtos químicos da América Latina, que oferece um amplo portfólio de produtos e ingredientes, além de soluções e serviços inteligentes, está na procura por profissionais para compor sua equipe. Isto é, antes de falar mais sobre a empresa, conheça a lista de vagas:

Analista Administrativo de Vendas Sênior – Key Account – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Processos JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Requisitos SR – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Analista PMO Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo – Exclusivo para Pessoas com Deficiência – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Pessoas Negras (Pretas e Pardas) – São Paulo – SP – Banco de Talentos;

CRM Project Manager – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Técnico (a) Químico II – Filial Sumaré – SP – Sumaré – SP – Efetivo.

Mais sobre a Química Anastacio

Falando um pouco mais sobre a Química Anastacio, vale frisar que a empresa oferece uma linha completa de produtos para os segmentos: Cosméticos, Saúde Humana, Nutrição Humana, Esportiva e Animal, Veterinária, Aromas, Agronegócios, Borrachas, Domissanitários, Embalagem, EPS, Lubrificantes & Graxas, Poliuretanos, PVC. Usinas, Tintas, Resinas e Adesivos e continua aumentando seu portfólio para cada vez mais atender os seus clientes.

Por fim, nos últimos anos, a Química Anastacio fortaleceu as operações transformando em ágil, simples e focada no cliente. Hoje, tem 6 centros de distribuições localizados estrategicamente no Brasil, presença na Argentina e México, com meta de expandir sua participação no mercado da América Latina e representamos cerca de 400 fornecedores globais.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

