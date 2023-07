Quinnen Williams, estrela dos Jets, concorda com novo ‘meganegócio’ para ficar em Nova York

Quinnen Williams está recebendo um aumento – e Aaron Rodgers pode se sentir mais confortável que qualquer pista que ele entrega ao Jatos de Nova York acabará por aguentar.

O Jatos entregue Williams um novo contrato de quatro anos na quinta-feira que parece ser um acordo de definição de mercado. Williams, a principal seleção dos Jets na Draft NFL 2019concordou com uma extensão de até US$ 96 milhões – com mais de dois terços do dinheiro já garantidos.

Williams: um atacante feroz saindo de um ano de carreira

Williams‘ extensão vem depois de uma temporada em que ele registrou 55 tackles combinados e 12 sacks em 16 jogos, o melhor da carreira. O antigo Alabama destaque fez sua primeira equipe All-Pro e se tornou o primeiro Jatos jogador a receber um contrato garantido no valor de mais de $ 51 milhões.

O novo contrato, que liga Williams aos Jets até 2027, também é o segundo mais rico para um tackle defensivo no NFL. Apenas carneiros Super estrela Aaron Donald fará mais entre os atacantes defensivos da liga – Os anjos lhe paga mais de US$ 30 milhões por ano.

Um marco para as escolhas de draft do Jets

O Jatos há muito tempo são criticados por sua incapacidade de draftar bem, mas eles ganharam o jackpot com Williams – quem é a primeira escolha de primeira rodada da franquia a assinar um segundo contrato em Nova Iorque por mais de uma década.

Rascunhos recentes parecem ter sido melhores para os Jets, que estão preparados para estender o atacante ofensivo Mekhi Becton (a 11ª escolha geral em 2020) e cornerback estrela jardineiro de molho (a quarta escolha em 2021) nas próximas temporadas, enquanto buscam construir um vencedor em torno Rodgers.